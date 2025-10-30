مؤلفة فيلم ذهاب وعودة تكشف كواليس التصوير مع المترجم السوفييتي فيكتور ياكوشيف (صور)

قالت أنيسة جوردينا مديرة قسم البرامج في قناة RT العربية ومؤلفة فيلم ذهاب وعودة خلال الندوة التابعة لعرض الفيلم بحفل ختام ملتقى RT DOC للأفلام الوثائقية، المقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، "إن المترجم العسكري السوفييتي فيكتور ياكوشيف لم يتردد إطلاقًا عندما طلبنا منه زيارة مصر مرة أخرى، بعد سنوات عديدة وبرغم كبر سنه”.

وتابعت جوردينا أن فيكتور ياكوشيف أصر على مواجهة الصعوبات العديدة مثل المشي في أماكن وعرة أثناء التصوير ولفترات طويلة، وأكدت أنه رجل عسكري منضبط للغاية والذي ساعد كثيرًا في التصوير.

وأضافت: “وتتبعنا الشوارع التي عاش فيها وزارها، والإسكندرية التي كان يعشقها، وكيف نشأت فكرة المركز الثقافي الروسي، ودوره الكبير في مد جسور التواصل بين الروس والمصريين”.

فيلم ذهاب وعودة الوثائقي

ويرصد الفيلم، الذي كتبته أنيسة جوردينا وأخرجه كريم نجيب ووضع موسيقاه أحمد ومحمد صالح، التغيرات التي طرأت على مصر، خلال 50 عاما، منذ حرب أكتوبر عام 1973، وحتى اليوم من خلال حكاية بطله المترجم السوفيتي/الروسي فيكتور ياكوشيف، الذي يروي قصته الشخصية منذ ذهابه إلى القاهرة 1971، وعودته 2023، فيكشف بذلك مدى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومراحل تطورها، إلى أن وصلت إلى ما نحن عليه اليوم.

ملتقى RT DOC

يذكر ـن المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية "RT DOC" الذي يحمل شعار "زمن الأبطال" انطلق عام 2023، قد نجح في جمع صناع الأفلام والمراسلين الحربيين والفنانين والشعراء وقادة الرأي على منصاته.

وأقيم المهرجان في مدن روسية مختلفة بالإضافة إلى مدن خارجها مثل بيلاروس وإيطاليا وقبرص وغيرها، مؤكدا على رسالته بأن “زمن الأبطال هو الحاضر وليس الماضي فحسب”.

