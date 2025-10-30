مشهراوي: "سيني جونة" تثري صناعة السينما.. والفيلم الوثائقي الفلسطيني سيتطور بعد حرب غزة (فيديو)

ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي اختتمت فعالياتها قبل أيام قليلة، التقت "ڤيتو" بالمخرج الفلسطيني الكبير رشيد مشهراوي والذي كان عضوا بلجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حيث أكد أن اللجنة ظلت في نقاشات متنوعة لتحديد الفائزين بجوائز المهرجان هذا العام.

المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي

أكد رشيد مشهراوي أنه بمجرد مشاهدة الأفلام التي شاركت في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي سادت حالة من التفاؤل بين أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة حيث تمتعت أغلب الأعمال بجودة عالية سواء من جانب المواضيع والقضايا التي تتناولها أو على المستوى السينمائي والتقني أيضا.

وأضاف "مشهراوي" أنه لم يكن سهلا على الإطلاق على لجنة التحكيم عملية الاختيار وسط كل هذه الأعمال الجيدة، بالإضافة إلى أن لجنة التحكيم تنتمي لدول وثقافات مختلفة الأمر الذي أثرى العملية الحوارية والنقاشية بين اللجنة والقرارات التي تم اتخاذها بخصوص الجوائز والفائزين.

وعن فعاليات الدورة الثامنة من عمر المهرجان أوضح رشيد مشهراوي أن الأمر الذي أسعده هو رؤية حضور الجمهور غير السينمائي لفعاليات المهرجان والنقاشات والندوات وعروض الأفلام وليس ذلك فحسب بل تفاعل الجمهور في الجلسات الحوارية التي عقدها المهرجان هذا العام، مشيرا إلى أن ذلك الأمر الذي مسز الدورة الثامنة يعد نجاحا في أن لا تكون السينما محصورة فقط على ضيوف المهرجان وعلى السينمائيين قائلا: "كنت بشوف قاعات مليئة بالمشاهدين والجمهور".

سيني جونة

وتابع: "مهرجان الجونة السينمائي غير أنه ينظم مسابقات الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة.. لكن ايضا سيني جونة في رأيي مهم كثيرا لأنه يساهم في دعم وتطوير السينمائيين والصناعة ويتحدث ويهتم بمستقبل الصناعة وذلك مهما للغاية خاصة للسينما العربية التي تحتاج بالفعل هذا الاهتمام".

مئوية يوسف شاهين

وعن احتفاء المهرجان هذا العام بمئوية المخرج الكبير يوسف شاهين أردف "مشهراوي": "يوسف شاهين ترك بصمات كبرى يجب على الأجيال القادمة تتعرف عليه وعلى طريقة السينما الخاصة به وعلى افكاره لانه كان مؤثر بالسينما العربية والعالمية".

برنامج نافذة على فلسطين

في السياق ذاته، تحدث المخرج رشيد مشهراوي عن برنامج "نافذة على فلسطين" الذي نظمه مهرجان الجونة للدورة الثالثة على التوالي قائلا: "ما ميز برنامج نافذة على فلسطين هذا العام ان كل الافلام التي عرضت هي من غزة من عمل مخرجين ومخرجات موجودين حاليا في غزة.. كلها افلام اتعملت خلال الحرب فهذا أعطى فرصة للمشاهدين يلمسوا واقع الحياة ومعاناة الحرب وذلك عبر السينما".

وأوضح: "حرب غزة أثرت بالفعل على حال السينما الفلسطينية لأنه سوف يكون هناك أعمال كثيرة تتناول ما عاشه الفلسطينيون خلال السنتين الأخيرتين.. وأعتقد أنه سوف يرتفع مستوى الفيلم الوثائقي الفلسطيني لأننا نحن بحاجة للوثيقة وهناك الكثير من الامور تحتاج للتوثيق.. في كثير من المواضيع التي ستتناولها الأفلام التي تبدأ الآن لها علاقة بالفقدان والصدمات التي يواجهها الاطفال والكبار ايضا.. أعتقد أن طريقة التفكير السينمائي ما قبل حرب غزة ليست كما بعدها.. كنا نبذل جهدا كبيرا لعالم فشل بالنسبة لي أنه يثبت إنسانيته".

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائى تكريم النجمة منة شلبى بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريمًا لمسيرتها الفنية المتميزة، وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديرًا لمساهماتها الفنية والإنسانية.

و تضمنت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مجموعة أفلام كبيرة من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وبرزت السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.