هل أنهى الأهلي صفقة بابلو الصباغ؟ وكيل اللاعب يرد

كشف كريستوفر وينين، وكيل أعمال اللاعب بابلو الصباغ، عن تطورات المفاوضات الجارية مع النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

وقال كريستوفر، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن هناك محادثات قائمة بالفعل مع النادي الأهلي، إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى مرحلة التوقيع الرسمي على العقود.

وأشار وكيل اللاعب إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة، في انتظار حسم الأمور بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

صفقة بابلو الصباغ على خطى وسام أبو علي

وبدأ النادي الأهلي رحلة البحث عن المهاجم منذ فترة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتعزيز خط هجوم الفرق نظرًا إلى طلب المدير الفني ييس توروب، وذلك بسبب تراجع مستوى محمد شريف ونيتس جراديشار مهاجمي الفريق.

وأوضح مصدر أن الأهلي أنهى اتفاقه مع بابلو الصباغ على البنود الشخصية كافة، ولم يتبق سوى خطوة واحدة لإتمام الصفقة، تتمثل في حصول بابلو الصباغ على الجنسية الفلسطينية، وهي الخطوة التي ينتظرها النادي من أجل قيده كلاعب محلي في القائمة.

ويأتي ذلك في سيناريو مشابه تمامًا لما حدث في صفقة وسام أبو علي، التي نجح الأهلي في إنهائها بعد حصول اللاعب على الجنسية الفلسطينية، قبل أن يتم قيده محليا في قائمة الفريق، وهو النموذج الذي يسير عليه النادي مجددا مع الصباغ.

أرقام بابلو الصباغ

وقدم بابلو الصباغ موسمًا مميزًا مع سوون سيتي، حيث شارك في 36 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا،

كما يحمل اللاعب سجلًا دوليًّا جيدًا، بعدما خاض 10 مباريات بقميص منتخب سوريا، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف.

وخلال مشواره مع جميع الأندية بمختلف المسابقات، شارك الصباغ في 218 مباراة، وتمكن من تسجيل 65 هدفا وصناعة 15 هدفا.

وتبلغ القيمة التسويقية الحالية للاعب حوالي 700 ألف يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

