ثقافة وفنون

نتفليكس تحذف إعلان مسلسل Stranger Things 5 بعد نشره عن طريق الخطأ

مسلسل Stranger Things
مسلسل Stranger Things 5

حذفت الصفحة الرسمية لـ شبكة البث الرقمي نتفليكس علي موقع التواصل “اكس”، إعلان الموسم الخامس والأخير من مسلسلها المرتقب Stranger Things، بعد نشره بالخطأ، فمن المقرر نشر الإعلان غدا وليس اليوم.

فيما تمكن عدد من المعجبين من مشاهدة إعلان الموسم الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things وتحميله، وتداوله عبر مواقع الإنترنت.

عناوين حلقات الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسل STRANGER THINGS

 شبكة البث الرقمي نتفليكس، تعلن عن عناوين حلقات الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسلها الأخير STRANGER THINGS، والمقرر عرضه في 26 نوفمبر المقبل.

وجاءت عناوين الحلقات الجديدة كالتالي:ـ

Episode 1 - The Crawl 

Episode 2 - The Vanishing of ***** Wheeler 

Episode 3 - The Turbow Trap 

Episode 4 - Sorcerer

Image

خطة نتفليكس لعرض الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

واعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم نتفليكس، تفاصيل خطة عرضها للموسم الخامس والأخير من مسلسل STRANGER THINGS.

وذكرت نتفليكس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS، سيعرض على ثلاثة أقسام، القسم الأول بتاريخ 26 نوفمبر، والقسم الثاني بتاريخ 25 ديسمبر، علي أن تعرض  الحلقة الأخيرة بتاريخ 31 ديسمبر.

فرانك دارابونت يكشف سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات مسلسل STRANGER THINGS

 فيما كشف المخرج الشهير، فرانك دارابونت، عن سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات الموسم الخامس من مسلسل STRANGER THINGS.

وقال فرانك في تصريحات صحفية،: "أنا وزوجتي نحب هذا المسلسل، الصناعة الآن مليئة بأشخاص فظيعين، يقومون بأشياء فظيعة، لأسباب جشعة، لكن هذا المسلسل رائع، ومليء بالعواطف".

Image

انتهاء تصوير الموسم الأخير من Stranger Things

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، رسميا عن انتهاء تصوير الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things.

وكشفت الشبكة الرقمية الشهيرة، أن الموسم الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things، سيعرض على الشاشة عام 2025.

