حسان العربي: بتصعب عليا نفسي لما الناس تقول لي يا نجم وأنا مبشتغلش (فيديو)

كشف الفنان حسان العربي سر غيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، موضحا أن ذلك بسبب اقتصار العمل على مجموعة معينة من الفنانين ومؤكدا أن هناك عددا كبيرا من الفنانين يعانون من الأزمة عدم العمل.

حسان العربي يشتكي من قلة العمل

وقال الفنان حسان العربي خلال استضافته ببرنامج بنظرة تانية الذي يقدمه الإعلامي محمود الجلفي، على قناة الشمس، إن الوسط الفني أصبح به خلل وهناك فجوة كبيرة بين المخرجين والفنانين القدامى ولا يوجد نقطة اتصال تجمع بينهما.

واستكمل حسان العربي: «المخرجين دلوقتي ميعرفوناش ومفيش بينا تواصل وبيعتمدوا على مجموعة معينة، وكتير من الفنانين القدامى غابوا عن الساحة الفنية».

وأكد أن الأمر يسبب له عناء نفسي كبير، قائلًا: «بزعل أوي لما انزل الشارع وحد يشوفني ويقولي أنت فين يا أستاذ أنت اعتزلت ولا إيه؟، وده بيأثر في نفسيتي أوي والناس تقولي إن شاء الله هنشوفلك حاجة بقول أيوة وهو مفيش أصلًا، بس علشان متكسفش، وبيجي لي شغل من وسط 70 مسلسل مشهد واحد ومش مفيد أدبيًا أو فنيًا.

وأضاف «العربي: أحيانًا كنت بقبل أعمال فنية مشاهد صغيرة، ومكنش يليق بيا لكن قبلته علشان الفلوس، وأصلًا الفلوس مش بتكفي، زمان كنت بشتغل في 25 حلقة دلوقتي بنعمل مشهد أو أتنين.

واختتم العربي: «حاليًا علشان تتقدر ماديًا لازم تقدم عمل فني كبير، وأنا كنت رافض المشاركة مع حسن الرداد لأن الدور صغير جدًا، لكنهم كانوا مصممين، ولما قريت الورق الحكاية عجبتني علشان كدة قررت أشارك.

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