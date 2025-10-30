الخميس 30 أكتوبر 2025
حافظة ومش مذاكرة، هالة سرحان تعلق على إحراجها لمراسلة لبنانية في منتدى الإعلام (فيديو)

هالة سرحان والمذيعة
هالة سرحان والمذيعة اللبنانية جاسينت عنتر، فيتو

هالة سرحان، بعد إحراجها على يد المراسلة اللبنانية جاسينت عنتر، وسؤالها عن اسمها و"من أي بلد قادمة" في منتدى الإعلام العربي، خرجت الإعلامية هالة سرحان ترد على مقطع الفيديو منتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت هالة سرحان: "احنا مصريين نحب الهزار، فهي البنوتة صغيرة وأول مرة تقف، ومحفظينها الأسئلة، وقالت لي (احنا على الهوا)، طبعا المخرج مفهمها أول ما هتقول لي احنا على الهوا هيخافوا، فلازم هيكلموك، فقالت لي (احنا على الهوا، أنتي من أي بلد؟)، فهزرت معها، وقلت لها حبيبتي أنتِ مش عارفة اسمي، طب أنا هقول لك أنا مين، كده بردو، طب اسألي وتعالي اسأليني، فقالوا لها (هالة سرحان) قلت لها بيغششوكِ".

وتابعت هالة سرحان: "خدتها في حضني بعدها وقلت لها برافو عليكِ، إن أنتِ أصريتِ تسأليني والمرة اللي جاية لازم تذاكري، لازم تشوفي من السن والهيئة تشوفي إن دا شخص أكيد بينتمي للمهنة، وهو درس صغير لما تبتدي وأنتِ صغيرة لازم تعرفي مين الأسماء اللي صنعت تاريخ جوا المهنة، مابتكلمش على نفسي، أنا اتعلمت انظر إلى السابقين".

وكان فيديو جاسينت عنتر وهالة سرحان انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم حذف قناة الجديد له، ولاقى ردود أفعال مختلفة.

وخلال الحوار، وجهت المذيعة اللبنانية سؤالًا لهالة سرحان قائلة: "من أي بلد جاية؟"، وهو ما أثار دهشة الإعلامية المصرية التي ردت قائلة: "أنت ما تعرفيش أنا مين ولا من أي بلد جاية؟ صباح الخير! هو حضرتك مذيعة أقولها إيه أنا دي؟".

المقطع أثار تفاعلًا كبيرًا بين المستخدمين على السوشيال ميديا، حيث اعتبر البعض أن ما حدث يعكس قلة إلمام المذيعة اللبنانية بتاريخ الإعلام العربي.



الجريدة الرسمية