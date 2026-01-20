الأربعاء 21 يناير 2026
رياضة

توتنهام يضرب دورتموند بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، حقق توتنهام  الفوز على حساب ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بفوز بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب توتنهام، ضمن مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف التقدم لوتنهام اللاعب كريستيان روميرو في الدقيقة 14، وعزز السبيرز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 37 عن طريق دومينيك سولانكي 

شهدت بداية المباراة ضغطا هجوميا مكثفا من جانب توتنهام، ونجح الفريق في إستغلال تحركات الأطراف الخطيرة في خطف هدف التقدم في الدقيقة 14 

وشهدت الدقيقة 24 بطاقة حمراء ضد لاعب دورتموند دانيال سفينسون للخشونة 

استمر التفوق الهجومي لتوتنهام بفضل تفوق الجناح الأيمن، الذي صنع الهدف الثاني بإختراق وعرضية خطيرة إستغلها دومينيك سولانكي في الدقيقة 37

شكلت تحركات أودوبير الجناح الأيمن لتوتنهام أمام دورتموند خطورة كبيرة على الضيوف، بفضل مراوغاته الناجحة وصناعته لهدفي السبيرز في الشوط الأول 

دخل فريق بوروسيا دورتموند الشوط الثاني بضغط هجومي، بحثا عن تضييق الفارق وإدراك التعادل، ساعده تراجع توتنهام لوسط ملعبه للحفاظ على الهدفين 

وأصبح فريق دورتموند أكثر خطورة على مرمى توتنهام في الشوط الثاني، وأتيحت بعض الفرص أمام مهاجميه، ولكن الإستبسال الدفاعي للاعبي السبيرز، حرم الكناري من الوصول لشباك فريقهم  

فيما، أعلن توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير تشكيلة فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند.

تشكيل توتنهام أمام دورتموند

دخل فريق توتنهام مباراته أمام بوروسيا دورتموند بتشكيل مكون من:

فيكاريو؛ بيدرو بورو، روميرو، دانسو، سبينس؛ جراي، بيرغفال؛ أودوبير، تشافي سيمونز، كولو مواني؛ سولانكي.

تشكيل دورتموند أمام توتنهام 

فيما دخل فريق بوروسيا دورتموند مباراته ضد توتنهام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى:جريجور كوبيل

 الدفاع: يان كوتو، فالديمار أنطون، نيكو شلوتربيك، رامي بن سبعيني

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيليكس نميشا، يوليان براندت، سفينسون

الهجوم: سيرهو جيراسي، كريم أديمي

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

بهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع ببطولة دوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر

 

 

