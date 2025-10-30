"التنمية الثقافية" يطلق دورة جديدة من "المواهب الذهبية" لذوي الهمم

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، عن بدء التقدم والتسجيل في النسخة الثامنة لمسابقة “المواهب الذهبية” لذوى الهمم.

وتقام المسابقة ‏في فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الفردى ”تحدد نوع الآلة” والاستعراض والإنشاد الفردي، لكل أنواع الإعاقات، ويتم التقديم للمسابقة فى الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢٠ نوفمبر.

ويشترط أن يقدم المتسابق اسطوانه DVD تحتوي على أحد أعماله الفنية فى حدود 3 دقائق، وفى حالة الاشتراك إلكترونيًا يتم التسجيل بالفيديو لهذه الأعمال على موقع الصندوق والصفحة الرسمية لمسابقة المواهب الذهبية وصفحة جمعية البلد اليوم.

كما يحق للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية المشاركة فى المسابقة‎، ويشترط إحضار المتسابق الآلة الموسيقية فى اختبارات العزّف الموسيقى، ويتم عمل اختبارات أبناء المحافظات فى أقرب مركز لهم، وسيتم الإعلان عن هذه المراكز بعد انتهاء عملية الفرز.

يحصل جميع المتسابقين على شهادات مشاركة، وتقدم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فرع من فروع المسابقة وميدالية وشهادة تقدير، ولا يحق للفائزين بجوائز مالية فى الدورة السابقة الفوز بالمركز الأول إلا بعد مرور دورتين.

