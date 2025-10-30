حسان العربي عن مشاهير التيك توك: يمثلون بطريقة مفتعلة وهدفهم الأول الماديات

أكد الفنان حسان العربي أن الصورة أصبحت تتفوق على المضمون في كثير من الأعمال الفنية الحديثة، مشيرًا إلى أن المؤثرات البصرية والصوتية تحولت من أدوات مساعدة إلى عنصر أساسي في الإنتاج الفني، وهو ما يمثل خطرًا على جودة المحتوى.

وقال: "المؤثرات جزء مهم في الصناعة، لكن المضمون هو اللي بيخليها تعيش.. لازم يكون في مضمون عشان الصوت يوصل صح".

المؤثرات تُخفي ضعف الأداء والكتابة



وأوضح العربي أن المؤثرات الحديثة تُستخدم لإخفاء ضعف الأداء أو رداءة النص، قائلًا: "الناس بتسمع صوت حلو جدًا بفضل التكنولوجيا، بس فين المعنى؟ الشكل حلو، إنما المضمون فاضي".

دراما السوشيال ميديا.. شهرة بلا مضمون

وفي حديثه عن ما يُعرف بـ"الدراما الموازية" على منصات التواصل الاجتماعي لا سيما التيك توك، أشار العربي إلى أن الهدف المادي هو المسيطر على معظم صناع هذا النوع من المحتوى، موضحًا أنهم يفتقرون إلى الإنتاج القوي والرؤية الإخراجية، ويعتمدون على تصوير محدود وضعيف

وأضاف أن أغلبهم يفتقد للموهبة والدراسة، باستثناء قلة قليلة "بتسيب نفسها وبتعرف تمثل بصدق"، متابعًا: "نجوم "التيك توك" يمثلون بطريقة مفتعلة وهدفهم الأول الماديات"

الحبكة الدرامية روح العمل الفني

وشدد خلال لقائه ببرنامج "صدى صوت" الذي يقدمه إيهاب حليم، المذاع على قناة الشمس على أن غياب الحبكة الدرامية المتماسكة أحد أسباب تراجع مستوى كثير من الأعمال، معتبرًا أن النص الذي لا يمتلك "الصامولة اللي تمسك الحكاية من أولها لآخرها" محكوم عليه بالفشل.

وعن المقولة الشهيرة “الموهبة لوحدها مش كفاية”، أوضح العربي أن الموهبة "هبة من الله"، لكنها تحتاج إلى دراسة وخبرة وتعلم من الكبار لصقلها، مضيفًا أنه شخصيًا تعلم من جيل عظيم من الفنانين، ما منحه نضجًا فنيًا متوازنًا.

رسالة للفنانين الشباب: احترموا عقل المشاهد

واختتم العربي حديثه بالتأكيد على أن الفن الحقيقي يقوم على المضمون العميق الذي يحترم عقل الجمهور، وليس على بهرجة الصورة أو إبهار المؤثرات، داعيًا الجيل الجديد إلى العودة إلى الجذور الفنية الأصيلة.

