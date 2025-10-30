ماجدة خير الله تهاجم العوضي: يقدم تيمة واحدة ولا يستطيع تجسيد أدوار فراج وشاهين

هاجمت الناقدة ماجدة خير الله، الفنان أحمد العوضي، وذلك بعد الإعلان عن تقديمه مسلسل “على كلاي” خلال السباق الرمضاني لعام 2026.

ماجدة خير الله تهاجم أحمد العوضي

وقالت “خير الله” في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "إنها لا ترى النجم أحمد العوضي لأنه لم يقدم أي شىء جيد منذ ظهوره.. منذ ظهوره يقدم تيمة معينة ولابد أن يتخلى عنها”.

وأضافت: “لابد أن يضع كل هذه الأمور عين الاعتبار ويتجدد في الأدوار التي يقدمها، فهو لن يستطيع تقديم شخصيات مثل التي يقدمها الفنان محمد فراج أو الفنان محمد شاهين أو الفنان أحمد مالك.. كل هؤلاء يقدمون أنواعا مختلفة وتترك أثرا في الجمهور”.

وأردفت: “من الممكن أن يكون أحمد العوضي لديه مقومات فنية وعليه إثبات ذلك للجمهور وألا يأخذ خط محمد رمضان”.

مسلسل علي كلاي

وتدور أحداث "علي كلاي" حول شخصية تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية.

المسلسل يتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.