نقابة التشكيليين تنظم معرض "مشوار إيهاب لطفي" في 2 نوفمبر

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين عن تنظيم معرض فردي مخصص لأعمال الفنان إيهاب لطفي، تحت عنوان "مشوار إيهاب لطفي"، ومن المقرر افتتاح المعرض يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر القادم، وذلك بمقر نقابة الفنانين التشكيليين.

ويأتي المعرض ليمثل توثيق شامل لمسيرة الفنان إيهاب لطفي الفنية الثرية، حيث يعرض رؤيته الخاصة وتجاربه الممتدة على مدى سنوات طويلة من الإبداع الفني المتواصل.

وقد وجهت اللجنة الفنية الدعوة لعموم الزملاء وجمهور محبي الفنون التشكيلية لحضور مراسم الافتتاح ومشاركة الفنان هذه اللحظة الهامة والمميزة في مشواره الفني.

الفنان إيهاب لطفي

إيهاب لطفي فنان تشكيلي، ولد بالقاهرة عام 1967، وتخرج في كلية الفنون الجميلة قسم ديكور شعبة فنون تعبيرية بجامعة حلوان عام 1990، ويعد لطفي عضو في نقابة الفنانين التشكيليين، وعضو بجمعية أصالة بالغوري، وعضو أتيلييه القاهرة.

وتتميز أعماله بالروح المصرية، كما تأثر في كثير من لوحاته بأجواء الصعيد، واشتهر الفنان بتجاربه التي تميل إلى الواقعية في الفن التشكيلي، وشارك في العديد من المعارض الفردية والجماعية داخل مصر وخارجها.

