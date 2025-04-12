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ثقافة وفنون

نتفليكس تجدد مسلسل Adolescence لموسم ثاني

Adolescence، فيتو
Adolescence، فيتو

جددت شبكة نتفليكس، مسلسل Adolescence، لموسم ثاني، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.

وأكدت شبكة نتفليكس، أنها تجري محادثات، مع شركة إنتاج المسلسل والتي يمتلكها، الممثل براد بيت، "بلان بي إنترتينمنت"، لإنتاج ما قد يصبح موسمًا ثانيًا من مسلسل "Adolescence" بعد النجاح الذي حققه حول العالم.

في أول مقابلة لهما منذ النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "Adolescence" الشهر الماضي، صرّحت ديدي جاردنر وجيريمي كلاينر، الرئيسان المشاركان لشركة "بلان بي"، لموقع "ديدلاين"، بأنهما يتحدثان مع المخرج فيليب بارانتيني، حول "النسخة التالية" من المسلسل، الذي شارك في بطولته وإنتاجه ستيفن جراهام.

وأعلنت جاردنر،  أنهم يفكرون في كيفية "توسيع آفاق المسلسل، والالتزام بجوهره، وتجنب التكرار"، لكنها لم ترِد الكشف عن الكثير من خططهم. 

وأضافت كلاينر، أنها تأمل أن يتعاون جراهام، وجاك ثورن الكاتب البريطاني مُبتكر مسلسل "Adolescence"، مجددًا في المشروع الجديد.

«Adolescence» المسلسل القصير الأكثر مشاهدة في تاريخ نتفليكس

وكسر مسلسل Adolescence، الرقم القياسي، لمشاهدات المسلسلات القصيرة علس شبكة نتفليكس، في أقل من أسبوعين.

وأصبح مسسلسل Adolescence، أكثر مسلسل قصير مشاهدة، في تاريخ شبكة البث الرقمي، نتفليكس بـ 66.3 مليون مشاهدة.

 

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تفاصيل مسلسل Adolescence

ويتكون مسلسل Adolescence، الذي يدور في إطار الجريمة، والدراما، من أربع حلقات مثيرة، ومشوقة.

وتدور قصة مسلسل Adolescence، حول اتهام طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، بقتل زميل له في الفصل، مما يترك عائلته ومعالجه النفسي، والمحقق المسؤول يتساءلون: ما الذي حدث بالفعل.

ومسلسل Adolescence، من بطولة الممثل ستيفن جراهام، وآشلي والترز، وإيرين دوهرتي، ومن تأليف جاك تورن وستيفن جراهام.

نتفليكس تستخدم الذكاء الاصطناعي لدبلجة الأفلام من لغة لأخرى

 واستعانت منصة البث الرقمي الأشهر في العالم، نتفليكس Netflix، بالذكاء الاصطناعي، لدبلجة الأفلام التي تعرضها علي منصتها.

ويتيح الذكاء الاصطناعي، تحول حوارات الأفلام، من لغة لأخرى، بصوت الممثل نفسه، وحركة شفاه، تناسب اللغة المختارة.

محتوى منصة البث الرقمي نتفليكس

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل Netflix وديزني.

وتشمل التراخيص والقواعد التنظيمية التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

فيما أعلنت لجنة الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون مطالبتها رسميا شبكة البث الرقمي نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منصة البث الرقمي نتفليكس في حال عدم إزالتها للمحتوى المخالف على منصاتها في دول الخليج.

وأوضحت لجنة الإعلام أن “المحتوى المقصود، هو المحتوي المشجع على الشذوذ الجنسي والمروج له، بالإضافة للمحتوى القائم على الترويج لأفكار ضد قيمنا وعاداتنا المجتمعية”.

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