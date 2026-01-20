آرسنال يتقدم على إنتر ميلان 2-1 في شوط أول مثير

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق آرسنال على نظيره إنتر ميلان، بنتيجة 2-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم على ملعب جوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة آرسنال وإنتر ميلان

سجل ثنائية آرسنال جابرييل خيسوس في الدقائق 10 و31، فيما جاء هدف إنتر ميلان عن طريق سوتشيتش في الدقيقة 18.

تشكيل إنتر ميلان ضد أرسنال

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: أتشيربي- مانويل أكانجي- باستوني.

خط الوسط: هنريكي- نيكولو باريلا- زيلينسكي- سوتشيتش- دي ماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز- ماركوس تورام

تشكيل ارسنال ضد إنتر ميلان

حارس المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: جوريان تيمبر، كريستيان موسكيرا، ويليام صاليبا، لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتين زوبمينيدي، ميكيل مورينو، إيزي.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، جابرييل خيسوس

مباراة أرسنال ضد إنتر

ويحتل إنتر ميلان المركز السادس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، وذلك بعد أن خاض 6 مباريات، حقق خلالها الفوز في 4 مناسبات، ولم يتعادل في أي مواجهة، فيما خسر مباراتين.

فيما يحتل نادي أرسنال حاليًا صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، وذلك بعد أن خاض 6 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مناسبات، ولم يتعادل في أي مواجهة، كما لم يخسر أي لقاء حتى الآن.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا. مرحلة الدوري لمسابقة دوري الأبطال، على ملعب جوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري.

