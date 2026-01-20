الثلاثاء 20 يناير 2026
اقتصاد

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

سعر الارز
سعر الارز
يُعد الأرز من السلع الغذائية الاستراتيجية التي لا غنى عنها على المائدة، لما يتمتع به من أهمية غذائية 

ويشهد الأرز معدل استهلاك عالى فى فاتورة الغذاء الشهرية للأسر المصرية، هذا فى الوقت الذى يقبل الكثير من الاسر على شراء احتياجاتها استعدادا لشهر رمضان الكريم، وخاصة من سلعة الأرز.

ويشهد السوق تشهد استقرارًا ملحوظًا في أسعار سلعة الأرز، بفضل وفرة المعروض وتوازن حركة العرض والطلب، ما يمنح المستهلكين القدرة على شراء احتياجاتهم  .

 

قائمة أسعار الأرز اليوم  الثلاثاء 20 يناير 2026 

أسعار الأرز الشعير عريض الحبة: 18،100 جنيه للطن

أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة: 17،200 جنيه للطن.

سعر الأرز الأبيض 

أسعار الأرز الأبيض عريض الحبة: 25،100 جنيه للطن.

أسعار الأرز الأبيض رفيع الحبة: 24،200 جنيه للطن.

أسعار الأرز البلدي عريض الحبة (كسر 5%): 15.100 جنيه للطن.

أسعار الأرز البلدي رفيع الحبة (كسر 5%): 14.200 جنيه للطن.

سعر كيلو  الأرز بالسوق المحلي 

الأرز الشعير العريض: 17.5 – 18 جنيهًا للكيلو

الأرز الشعير الرفيع: 16 – 18 جنيهًا للكيلو.

الأرز الأبيض العريض: 27 – 29 جنيهًا للكيلو.

الأرز الأبيض الرفيع: 25 – 26 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

