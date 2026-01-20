الموت يفجع الفنانة بشرى

18 حجم الخط

أعلنت الفنانة بشرى عن وفاة خالها، عبر منشور صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت بشرى قائلة: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي}.

أضافت: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وتملؤها الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة فقيدنا الغالي خالى [محمد أحمد رشاد].، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان.. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

بشرى ترد على شائعات ارتباطها

وفي وقت سابق ردت الفنانة بشرى على حالة الجدل والتساؤلات التي أثيرت مؤخرًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول فيديو انتشر لها مؤخرًا، ربطه البعض بخبر ارتباطها بعد انفصالها الأخير.

وفي تصريح خاص لـ"فيتو"، أكدت بشرى أن الفيديو المتداول "قديم"، موضحة: "أولًا الفيديو قديم، دا من الصيف الماضي، وانتشر وانتهى أمره، ومعرفش ليه تم ترويجه من جديد.

وهذا الشخص مجرد صديق من شلة كبيرة بها العديد من الأصدقاء المقربين فقط، وحاليًا مفيش أي نية للارتباط بأي شخص من الأصدقاء."

