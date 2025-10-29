من أي بلد جاية؟ مذيعة لبنانية تحرج هالة سرحان على الهواء (فيديو)

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للإعلامية المصرية هالة سرحان، أثناء ظهورها في بث مباشر مع إحدى مذيعات قناة "الجديد" اللبنانية، حيث تعرضت لموقف محرج على الهواء أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إحراج هالة سرحان علي الهواء

وخلال الحوار، وجهت المذيعة اللبنانية سؤالًا لهالة سرحان قائلة: "من أي بلد جاية؟"، وهو ما أثار دهشة الإعلامية المصرية التي ردت قائلة: "أنت متعرفيش أنا مين ولا من أي بلد جاية؟ صباح الخير! هو حضرتك مذيعة أقولها إيه أنا دي؟".

المقطع أثار تفاعلًا كبيرًا بين المستخدمين على السوشيال ميديا، حيث اعتبر البعض أن ما حدث يعكس قلة إلمام المذيعة اللبنانية بتاريخ الإعلام العربي.

ومن ناحية أخرى، ظهرت الإعلامية الكبيرة هالة سرحان ضيفة شرف بشخصيتها الحقيقية، خلال أحداث فيلم "الست لما" للنجمة يسرا والذي يتواصل تصويره في الوقت الحالي، حيث انتهت هالة سرحان من مشاهدها في الفيلم والتي جمعتها بالنجمة يسرا.

فيلم الست لما يشارك في بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم يسرا، درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرين، والعمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكى.

