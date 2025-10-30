الخميس 30 أكتوبر 2025
هادي الباجوري يحتفل بزفافه من هايدي خالد (صور)

حفل زفاف هادي الباجوري
حفل زفاف هادي الباجوري

احتفل المخرج هادي الباجوري اليوم الخميس بحفل زفافه من الفنانة الشابة هايدي خالد، بعد أيام من احتفالهما بعقد قرانهما.


حفل زفاف هادي الباجوري 

وسيطرت أجواء البهجة والسعادة على حفل زفاف هادي الباجوري وهايدي خالد، أثناء جلسة تصوير حفل الزفاف. 

وفي 13 أكتوبر الجاري احتفل المخرج هادي الباجوري بعقد قرانه على الفنانة الشابة هايدي خالد، واقتصر الحفل على حضور الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة.

ونشر العروسان عددا من الصور من عقد القران وذلك عبر موقع انستجرام، وعلقا عليهم قائلين: "كتبنا كتابنا، كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية، شكرًا لكل اللي خلّى اليوم بالشكل دا"، وانهالت التعليقات بالتهنئة والمباركة لهما.

الجريدة الرسمية