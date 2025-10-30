هادي الباجوري يحتفل بزفافه من هايدي خالد (صور)

احتفل المخرج هادي الباجوري اليوم الخميس بحفل زفافه من الفنانة الشابة هايدي خالد، بعد أيام من احتفالهما بعقد قرانهما.



حفل زفاف هادي الباجوري

وسيطرت أجواء البهجة والسعادة على حفل زفاف هادي الباجوري وهايدي خالد، أثناء جلسة تصوير حفل الزفاف.

وفي 13 أكتوبر الجاري احتفل المخرج هادي الباجوري بعقد قرانه على الفنانة الشابة هايدي خالد، واقتصر الحفل على حضور الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة.

ونشر العروسان عددا من الصور من عقد القران وذلك عبر موقع انستجرام، وعلقا عليهم قائلين: "كتبنا كتابنا، كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية، شكرًا لكل اللي خلّى اليوم بالشكل دا"، وانهالت التعليقات بالتهنئة والمباركة لهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.