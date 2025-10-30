الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نقابة التشكيليين تطالب بـ الإعفاء الدائم من رسوم المتحف المصري الكبير للفنانين

نقابة الفنانين التشكيليين،
نقابة الفنانين التشكيليين، فيتو

تقدمت نقابة الفنانين التشكيليين، ممثلة في النقيب والمجلس، بأصدق التهاني وأسمى آيات الإجلال بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير.

 وأكدت النقابة في بيانها أن المتحف يعد "صرح حضاري خالد ورمز للجهود المبذولة في تعزيز مكانة مصر العالمية"، و"شهادة حية على الدور الريادي المصري كمنارة للإبداع والحضارة الإنسانية عبر العصور".

وطالبت النقابة باسم جموع الفنانين التشكيليين المصريين الأعضاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بـ "الموافقة على إقرار الحق الأصيل لجموع الفنانين التشكيليين المصريين في الإعفاء الدائم من رسوم دخول المتحف الكبير وكافة متاحف الدولة ومعالمها الأثرية".

أشارت النقابة إلى أن محتويات كنوز المتاحف هي "من صنع التشكيلي المصري قديم وحديث عبر الأجيال، مشددة على ضرورة "استعادة وضعهم السابق" الذي كان يقر هذا الإعفاء.

واعتبرت النقابة أن المتحف بالنسبة للفنانين ليس ترفيه، وإنما "مختبر بحثي"، وأن الزيارة المتخصصة للفنان هي رحلة تأملية ومنهج دراسي دائم يستنبط منه أصول التقنية والمعرفة.

وأكدت النقابة أن إعفاء الفنان من هذه الرسوم يمثل دعم مباشر لرسالة الإبداع التي تساهم في صون الهوية البصرية المصرية، وإثراء الوعي الجمالي، وتعزيز الصورة الحضارية لمصر عالميا.

وذكرت النقابة أن هذا الحق يقره المبدأ الإنساني والمعرفي، وتجسده عمليا الكثير من دول العالم التي تمنح حاملي بطاقات النقابات الفنية دخولا حرا لمتاحفها.

واختتمت النقابة مناشدتها معربة عن أملها في أن تحظى بعناية الرئيس لتكون قرارا نافذا يرس دعما مستداما للفن المصري".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقابة الفنانين التشكيليين لمتحف المصري الكبير الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير الفنانين التشكيليين المصريين

مواد متعلقة

نقابة التشكيليين تنظم معرض "مشوار إيهاب لطفي" في 2 نوفمبر

نقيب التشكيليين يفتتح معرض "أطلال" للفنان حسين قطنه بجاليري ضي غدًا

الأكثر قراءة

تعادل بين الزمالك والبنك الأهلي 1/1 في الشوط الأول بالدوري

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

استمرار التعادل 1/1 بين الزمالك والبنك الأهلي بعد 60 دقيقة

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الخميس

ميليشيا الدعم السريع تعلن القبض على جزار الفاشر "أبو لولو"

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

دخول ابن ريم سامي الرضيع للعناية المركزة إثر تعرضه لإصابة في الرأس

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

التوقيت الشتوي، طريقة تأخير الساعة في الهواتف الأندرويد

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم نشر الصور الفاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

حكاية شقيق إبراهيم الدسوقى مع بابا الفاتيكان

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن سهيل كتم إسلامه وفر من الكفار يوم بدر

المزيد
الجريدة الرسمية