نقابة التشكيليين تطالب بـ الإعفاء الدائم من رسوم المتحف المصري الكبير للفنانين

تقدمت نقابة الفنانين التشكيليين، ممثلة في النقيب والمجلس، بأصدق التهاني وأسمى آيات الإجلال بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير.

وأكدت النقابة في بيانها أن المتحف يعد "صرح حضاري خالد ورمز للجهود المبذولة في تعزيز مكانة مصر العالمية"، و"شهادة حية على الدور الريادي المصري كمنارة للإبداع والحضارة الإنسانية عبر العصور".

وطالبت النقابة باسم جموع الفنانين التشكيليين المصريين الأعضاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بـ "الموافقة على إقرار الحق الأصيل لجموع الفنانين التشكيليين المصريين في الإعفاء الدائم من رسوم دخول المتحف الكبير وكافة متاحف الدولة ومعالمها الأثرية".

أشارت النقابة إلى أن محتويات كنوز المتاحف هي "من صنع التشكيلي المصري قديم وحديث عبر الأجيال، مشددة على ضرورة "استعادة وضعهم السابق" الذي كان يقر هذا الإعفاء.

واعتبرت النقابة أن المتحف بالنسبة للفنانين ليس ترفيه، وإنما "مختبر بحثي"، وأن الزيارة المتخصصة للفنان هي رحلة تأملية ومنهج دراسي دائم يستنبط منه أصول التقنية والمعرفة.

وأكدت النقابة أن إعفاء الفنان من هذه الرسوم يمثل دعم مباشر لرسالة الإبداع التي تساهم في صون الهوية البصرية المصرية، وإثراء الوعي الجمالي، وتعزيز الصورة الحضارية لمصر عالميا.

وذكرت النقابة أن هذا الحق يقره المبدأ الإنساني والمعرفي، وتجسده عمليا الكثير من دول العالم التي تمنح حاملي بطاقات النقابات الفنية دخولا حرا لمتاحفها.

واختتمت النقابة مناشدتها معربة عن أملها في أن تحظى بعناية الرئيس لتكون قرارا نافذا يرس دعما مستداما للفن المصري".

