حلمي عبد الباقي: أزمة رحمة محسن لا تخص نقابة المهن الموسيقية

علق الفنان حلمي عبد الباقي على أزمة المطربة رحمة محسن، التي تصدرت مواقع التواصل خلال الأيام الماضية بعد تداول وثيقة زواجها من رجل أعمال شهير، وانتشار عدد من الفيديوهات الخاصة المنسوبة إليها، ما أثار حالة من الجدل الكبير.



وقال حلمي عبد الباقي في تصريح خاص لـ"فيتو": إن ما يحدث يندرج ضمن أمور شخصية بحتة، ولا يحق لنقابة المهن الموسيقية التدخل فيها من قريب أو بعيد، موضحًا: "موضوع رحمة شخصي، والنقابة مالهاش علاقة بحاجة زي دي، لا زواج ولا تسريبات ولا غيره، دي مش شغلتنا خالص".

وأضاف: "احنا مش هنحاسب حد على حياته الخاصة، النقابة دورها يقتصر على الشأن المهني فقط، ومينفعش نتدخل بين زوج وزوجته أو نحاسب الناس على تصرفاتهم الشخصية".

وكانت المطربة الشعبية رحمة محسن تصدرت تريند “مفاتيح قلبك معايا” تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء زواجها من رجل أعمال شهير، وذلك بعد اختفائها الفترة الماضية عن الساحة الفنية، لتعود من جديد وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء زواجها.

المطربة رحمة محسن هي مطربة تتميز بغناء الطابع الشعبي وقدمت الكثير من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور وهي أيضا صاحبة تريند “مفاتيح قلبك معايا” الذي أثار تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور وحقق أرقام جيدة على يوتيوب.

ومن أبرز أعمال رحمة محسن أيضًا، أغنية “أهلًا أصحابي الواطيين”، و“نمت كتير دمعتي في عيني”، “الحق مش عليك” وتعد أيضًا أغنية “كاس الوجع” من أبرز أعمالها.

وفي لقاء سابق، كشفت رحمة محسن عن مهنتها قبل الشهرة والأضواء وقالت: "اشتغلت على عربية شاي وقهوة. مش قصة فقر. الحياة كانت كويسة وكنت بقف على طريق أكتوبر وفيه نجوم ومذيعين كتير شربوا قهوة من عندي، أنا اجتهدت وعملت اللي عليَّ واللي معترض يبقى معترض على كرم وعطاء ربنا ليَّ".

