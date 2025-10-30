بطلة "وين يأخذنا الريح": "الكيك بوكسينج" ساعدني في التمثيل وتأثرت بهؤلاء النجمات (فيديو)

تمكن الفيلم التونسي "وين يأخذنا الريح" من إخراج آمال القلاتي من حصد جائزة أفضل فيلم عربي روائي بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وهو من بطولة سليم بكار وآية بالأغا وسندس بالحسن ولبنى نعمان.

فيلم وين يأخذنا الريح

وتدور أحداث الفيلم حول "عليس المتمردة، ذات التسعة عشر عامًا، ومهدي الخجول، ذو الثلاثة والعشرين عامًا، اللذان يستعينان بخيالهما للهروب من واقعهما، وعندما يكتشفان مسابقة تتيح لهما فرصة للهروب، ينطلقان في رحلة طريق إلى جنوب تونس، متجاوزين العقبات التي تعترض طريقهما.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان صندانس السينمائي الدولي، ثم شارك في عدة مهرجانات منها مهرجان روتردام السينمائي الدولي، ومهرجان اسطنبول السينمائي الدولي، ثم شارك في مهرجان الجونة السينمائي ليعرض لأول مرة لجمهور عربي بالشرق الأوسط.

الفنانة التونسية آية بالأغا

"ڤيتو" التقت الفنانة التونسية آية بالأغا بطلة فيلم "وين يأخذنا الريح" والتي عبرت عن سعادتها الكبيرة بعرض الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي وحصده جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل بالدورة الثامنة من عمر المهرجان.

وأضافت آية بالأغا: "فور علمي باختيار الفيلم للعرض في مهرجان الجونة السينمائي هذا العام سعدت للغاية.. لأن مهرجان الجونة هو من أهم المهرجانات السينمائية في العالم العربي.. خاصة أيضا أنه لأول مرة يعرض وين يأخذنا الريح لجمهور عربي بعد عرضه في مهرجانات دولية أخرى".

وتحدثت آية بالأغا عن الفارق بين عرض الفيلم لجمهور أجنبي وجمهور عربي قائلة: "الفرق بين عرض الفيلم في الجونة وعرضه خارجيا هو أننا في الجونة نستطيع فهم بعضنا البعض ونشعر بنفس المشاعر الإنسانية عند عرض الفيلم حيث إننا نفس الثقافات.. لذلك الفيلم كان له تأثير أكبر عند عرضه بمهرجان الجونة السينمائي.. عرض الفيلم في مهرجانات دولية كان له مردود إيجابي أيضا والجمهور هناك قابلنا بالترحيب ولكن عرض (وين يأخذنا الريح) في الجونة أمرا مختلفا لنا".

الفنانة التونسية آية بالأغا، فيتو

وعن تحضيراتها لشخصية "عليسة" في الفيلم قالت: "شخصية عليسة جهزت لها من خلال العديد من التحضيرات.. في وجهة نظري أعتقد أن هذه الشخصية هي مرآة للكثير من الشباب والشابات في تونس.. لديها آمال وطموحات وتواجه أيضا تحديات كغيرها من أمثالها في تونس ومن هنا كان مدخل التعرف على الشخصية والتجهيز لتقديمها من هذه الزاوية لذلك كانت شخصية عليسة قريبة من كل من شاهد الفيلم من جمهور عربي لأنهم شعروا بها وتفهموا ما يدور داخلها".

فيلم وين يأخذنا الريح، فيتو

تحدثت آية بالأغا وهي لاعبة "كيك بوكسينج" ناجحة، عن تأثير الرياضة على أدائها التمثيلي قائلة: "كنت سمعت دكتور مسرحي عندنا قال قبل ذلك أن الممثل هو رياضي حساس يعتمد على مشاعره وإيصالها للجمهور.. والتطوير من ذلك بشكل جيد حتى يكون أقرب للجمهور.. والرياضة تعاوني في عالم الفن والتمثيل بالتأكيد".

وعن تأثرها ببعض الفنانات العربيات أكدت آية أنها تأثرت بالكثيرين ومنهن: النجمة التونسية هند صبري، والنجمتين المصريتين منة شلبي ومنى زكي.

