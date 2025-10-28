قبة الغوري تستضيف اليوم فرقة "فلكلوريتا"

يقيم مركز إبداع قبة الغورى بشارع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، حفلا جديدا لفرقة " فلكلوريتا"، وذلك في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر.

فرقة "فلكلوريتا" هو فرقة موسيقية مصرية، تأسست على يد مجموعة من الأصدقاء يجمعهم الاهتمام بالفنون والموسيقى وتحديدا الفلكلور والتراث الشعبي المصري الأصيل، حيث يتكون عدد أعضاء الفرقة من 14 فنانا معظمهم من العنصر النسائي، كما يقوم المحتوى الفني الذى تقدمه الفرقة على إعادة صياغة التراث عبر مزج الألحان الشرقية والغربية لإنتاج عمل فني يعتمد على الطبلة والكولة والمزمار والربابة إلى جانب الكيبورد والدرامز والباس جيتار، وبالتالى شكل هذا الدمج جوهر ورؤية الفرقة.

وتعتمد الفرقة على الغناء الجماعي مع تقديم بعض الأغاني المنفردة، كما تضم الفرقة عازفين محترفين للآلات الموسيقية كولة، مزمار، أورج، بركشن، وتقدم الفرقة عدد من الأغاني الفولكلورية مع تقديم أغاني أخرى تجمع بين الفلكلور الفلاحي والصعيدي منها "بص على الحلاوة، تحت الشباك متى أشوفك، كما قدمت الفرقة العديد من الحفلات الخاصة والعامة منه.

