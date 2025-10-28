الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

قبة الغوري تستضيف اليوم فرقة "فلكلوريتا"

فرقة فلكلوريتا، فيتو
فرقة فلكلوريتا، فيتو

يقيم مركز إبداع قبة الغورى بشارع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، حفلا جديدا لفرقة " فلكلوريتا"، وذلك في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر.

فرقة "فلكلوريتا" هو فرقة موسيقية مصرية، تأسست على يد مجموعة من الأصدقاء يجمعهم الاهتمام بالفنون والموسيقى وتحديدا الفلكلور والتراث الشعبي المصري الأصيل، حيث يتكون عدد أعضاء الفرقة من 14 فنانا معظمهم من العنصر النسائي، كما يقوم المحتوى الفني الذى تقدمه الفرقة على إعادة صياغة التراث عبر مزج الألحان الشرقية والغربية لإنتاج عمل فني يعتمد على الطبلة والكولة والمزمار والربابة إلى جانب الكيبورد والدرامز والباس جيتار، وبالتالى شكل هذا الدمج جوهر ورؤية الفرقة.

وتعتمد الفرقة على الغناء الجماعي مع تقديم بعض الأغاني المنفردة، كما تضم الفرقة عازفين محترفين للآلات الموسيقية كولة، مزمار، أورج، بركشن، وتقدم الفرقة عدد من الأغاني الفولكلورية مع تقديم أغاني أخرى تجمع بين الفلكلور الفلاحي والصعيدي منها "بص على الحلاوة، تحت الشباك متى أشوفك، كما قدمت الفرقة العديد من الحفلات الخاصة والعامة منه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز إبداع قبة الغوري قطاع صندوق التنمية الثقافية المعماري حمدي السطوحي فرقة فلكلوريتا قبة الغوري الأغاني الفولكلورية

مواد متعلقة

تنظيم معرض "أيادي بلاد الذهب" ضمن احتفاء التنمية الثقافية بيوم التراث غير المادي

"السطوحي": جائزة الآثاريين العرب تتويج لمجهود زملائي في التنمية الثقافية

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 5 أصناف منها الجوافة والرمان

من الشمال إلى الجنوب، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر وتقدم 7 نصائح لمواجهتها

أسعار الخضار اليوم، انخفاض البصل والخيار وارتفاع الفلفل وهذا موقف الطماطم

ارتفاع السلفات وانخفاض غير مؤثر في اليوريا، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

ضبط 41 بلطجيا وهاربا من المراقبة و107 أفرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

مفاجأة في جولة البوكسينج داي الشهيرة في الدوري الإنجليزي

الاتحاد الدولي للتزلج يحقق مع ثنائي صيني بسبب "صاروخ عابر للقارات" (صور)

صاحب فيديو "أنا بشحت بالجيتار"، علي رؤوف يرد على أنباء تدهور صحته بعد انقلاب سيارته

خدمات

المزيد

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 28 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 28 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 28 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية