روائع باخ وفيفالدي وموتسارت تتألق في ليلة موسيقى حجرة بدار الأوبرا

تتواصل سلسلة حلقات موسيقى الحجرة التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حيث تستضيف المسرح الكبير مساء السبت الأول من نوفمبر في تمام الثامنة، أمسية فنية لأوركسترا القاهرة السيمفوني،يُحيي الحفل بقيادة المايسترو محمد شرارة، بمشاركة عازف الفيولينة نور محمد عبد الفتاح، تحت إشراف المدير الفني للأوركسترا المايسترو أحمد الصعيدي.

برنامج حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

ويتضمن برنامج حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني مختارات من أروع الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالميين، حيث يستمتع الجمهور بـ المتتالية الأوركسترالية الأولى للموسيقار الألماني يوهان سيباستيان باخ، وكونشيرتو الربيع من الفصول الأربعة للمؤلف الإيطالي أنطونيو فيفالدي.

كما يتألق الجمهور مع السيمفونية الأربعين للموسيقار النمساوي فولفغانغ أماديوس موتسارت، في رحلة موسيقية فريدة تجمع عمالقة التلحين وتعد بجرعة مكثفة من الإبداع الكلاسيكي.

وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة حلقات موسيقى الحجرة الدورية التي تحرص دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، على تقديمها إيمانًا منها بأهمية هذا النوع الفني في إثراء الذائقة الفنية للجمهور المصري.

موسيقى الحجرة

جدير بالذكر أن موسيقى الحجرة هي شكل من أشكال الموسيقى الكلاسيكية يؤديها عادةً مجموعة صغيرة من العازفين، يتراوح عددهم بين اثنين إلى تسعة موسيقيين، وتُعرف بأناقتها ودقتها. نشأت في القرون الوسطى وازدهرت خلال العصور الكلاسيكية والرومانسية، حيث كانت تُعزف في قاعات صغيرة أو غرف خاصة، ومن هنا جاء اسمها.

تتميز موسيقى الحجرة بالتفاعل الدقيق بين العازفين، مع التركيز الشديد على التوازن والتناغم بين الآلات الموسيقية، مما يخلق تجربة استماع حميمية وعميقة. من أبرز المؤلفين الذين أثروا هذا اللون الموسيقي هايدن، وموتسارت، وبيتهوفن، وغيرهم من العباقرة الذين تركوا بصمات خالدة في هذا المجال.

