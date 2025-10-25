تنظيم معرض "أيادي بلاد الذهب" ضمن احتفاء التنمية الثقافية بيوم التراث غير المادي

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية معرضا لمنتجات أسوان التراثية تحت عنوان "أيادي بلاد الذهب".

ويقام المعرض في ساحة مركز الهناجر للفنون بالجزيرة، وذلك ضمن احتفال وزارة الثقافة باليوم العالمي للتراث الغير مادي، والمعرض مفتوح يومي 27 و28 أكتوبر من الساعة العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساء.

جدير بالذكر ان وزارة الثقافة ستحتفي باليوم العالمي للتراث الغير مادي، من خلال إقامة ورشة "تقاليد الموسيقى والغناء"، على مدار اليومين بالمجلس الأعلى للثقافة وسينما الهناجر.

وتقام الاحتفالية برعاية وحضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، ويشارك فيها نخبه من الخبراء، منهم نوريا سانز مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، والدكتورة نهلة أمام مستشار وزير الثقافة للتراث غير المادي، المعماري حمدي السطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية، الدكتور اشرف العزازي امين المجلس الأعلى للثقافة، محمد شبانة الأستاذ بأكاديمية الفنون.

