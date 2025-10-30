دخول ابن ريم سامي الرضيع للعناية المركزة إثر تعرضه لإصابة في الرأس

أعلن سامى عبد العزيز والد المخرج محمد سامي والفنانة ريم سامي عن إصابة حفيده في الرأس ودخوله العناية المركزة.

وكتب عبر حسابه على الفيسبوك: “ الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروهٍ سواه، ما إن سجدتُ لله شاكرًا نجاة حفيدتي. إثر حادث تصادم، حتى فزعتُ بخبر إصابة حفيدي وسقوطه على رأسه ودخوله الرعاية المركّزة.”

وتابع: “فالحمد لله ثم الحمد لله وأسجد لله حامدًا شاكرًا، لأنه وحده القادر على البلاء والشفاء وعلى كل أمرٍ حكيمٍ رحيم، اللهم أتمّ عليهما نعمتك بالعافية، واحفظ أبناءنا وأحفادنا من كل سوء، دعواتكم الصادقة لهما بالعافية والشفاء، فالدعاء حصنُ المؤمن وسلامه”.

ريم سامي

استقبلت الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، أول مولود لها بعد عام على زواجها من رجل الأعمال محمد المغازي في 18 أبريل الماضي، وقد أُعلن الخبر من قِبل والدها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب والد الفنانة في منشوره: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا مباركًا كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحفيد سيف محمد المغازي، ابن أم أبيها ريم".

وكانت ريم سامي أعلنت عن حملها في ديسمبر الماضي، خلال حضورها فعاليات الدورة السابقة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مدينة جدة، حيث فضلت عدم الإفصاح عن نوع الجنين آنذاك، مشيرة إلى أنها ستكشف عن التفاصيل بعد الولادة.

