"كتاب مصر" يناقش ديوان "مش كل أحلام البنات وردي" للشاعرة ياسمين خيري

تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عقدت شعبة شعر العامية برئاسة الشاعر مصطفى مقلد ندوتها الشهرية، وخصصت الندوة لمناقشة ديوان "مش كل أحلام البنات وردي" للشاعرة ياسمين خيري.

واستضافت الندوة كوكبة من الشعراء والنقاد هم الشاعر جابر بسيوني، والشاعر أحمد فضل شبلول، والشاعر عماد سالم، وحضر اللقاء مقررة الشعبة الشاعرة علا بركات، وجمع غفير من الشعراء والأدباء.

ورحب الشاعر مصطفى مقلد بضيوف الندوة، مؤكدًا حرص شعبة شعر العامية على تقديم الأصوات الشعرية الواعدة، واصفًا ياسمين خيري بأنها صاحبة صوت شعري مميز يرسم ملامحه بقوة.

وعبر عن سعادته بكون ديوانها الأول يحظى بمناقشة ثلاثة من كبار الشعراء والنقاد، مشيرًا إلى أن ما اطلع عليه من قصائد يدل على بداية قوية ومستقبل شعري بالغ التميز نظرًا لـ "الكيف العظيم" الموجود داخل الديوان. واختتم مقلد مداخلته بإلقاء قصيدة "تتخيل" من الديوان.

من جانبها، أعربت الشاعرة علا بركات، مقررة الشعبة، عن سعادتها باستضافة الشاعرة، واعتبرت تحمس ضيوف المنصة لديوانها الأول دليل على تميزها، وتنبأت لها بمستقبل شعري باهر في شعر العامية.

أكد الشاعر جابر بسيوني أن مناقشة الديوان في نقابة الكتاب حدث عظيم لموهبة صاعدة، وبمثابة أول تدشين لانطلاقة ياسمين خيري خارج محافظة الإسكندرية، وتحدث عن قيمة شعر العامية ورسوخه في الوجدان الشعبي، مثنيا على وجود القامات النقدية وحماسهما اللافت لمناقشة موهبة جديدة في بداية مشوارها.

وقدم بسيوني نبذة عن الشاعرة، حيث ذكر أن ديوانها حصد الجائزة الثانية على مستوى مصر من المجلس الأعلى للثقافة، وفاز بالمركز الأول في مهرجان شعر العامية الجديدة، وأشار إلى تخرجها بتفوق في كلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية، وكونها عضو بنادي أدب ثقافة الأنفوشي. وأشاد بخصوصية مفردات الشاعرة وتعدد دلالتها.

وقدم الشاعر والناقد أحمد فضل شبلول رؤية تشريحية مبهرة للديوان، شاكرا الشاعر جابر بسيوني لتقديمه الشاعرة إلى قصر ثقافة الأنفوشي، وتناول شبلول دراسته الموسومة بـ "صورة الأب بين الداخل والخارج"، متحدث عن معنى فقد البشر والأشياء وانعكاس ذلك على الداخل، ورأى أن ظاهرة الحزن في الديوان تأتي ظاهرة خارجية، وأن معظم المفردات والألفاظ تأتي من الخارج.

وأشار شبلول إلى أن فقد الشاعرة لوالدها هو أحد أقوى أسباب الحزن في الديوان، وتحدث عن انعكاس هذا الفقد على العالم المادي الخارجي وليس الداخلي، مستشهدا باستخدامها المفردات الإنسانية ومفردات البيئة الخارجية مثل مفردة "الطبطبة"، وهو فعل خارجي ملموس أو محسوس يحمل معنى المواساة والإخاء.

كما تطرق إلى استخدام عنصر الزمن، واصفا "الطبطبة مع الأيام والزمن" كمجاز رائع يكشف عن طيبة الأب.

وقدم شبلول عرضا وافيا لصور شعرية مبهرة داخل الديوان، مشيدا بحسن استخدام الصور النفسية الداخلية والربط بينها وبين الملامح الخارجية، وتحدث عن انعكاس صورة البيئة البحرية السكندرية التي أوحت للشاعرة بمجموعة من الصور الخلابة، مؤكدًا أن ياسمين تجاوزت إعجابها بأبيها حد الوله.

واختتم حديثه بأن الديوان الذي يقع في 120 صفحة ويضم 36 قصيدة وعشر فواصل شعرية، تدور فكرته المركزية حول "إنسان من الجنة"، وأننا أمام عالم شاعرة مبدعة تجيد رسم الصورة الشعرية ببراعة.

بدأ الشاعر عماد سالم، الذي وصفه بسيوني بـ "جواهرجي شعر العامية"، كلمته بوصف الشاعرة بأن لديها "قوة خارقة في ما يسمى إيقاع الشاعر"، فلديها إيقاعها الخاص في اختيار الكلمات والسكنات والصور المدهشة، وقدرة على "إعادة كتابة جديدة للقصيدة وقت الإلقاء".

ورأى أن الديوان في مجمله يمثل علاقة ياسمين بالشعر، وعلاقتها بالإسكندرية، وعلاقة الإسكندرية بالشعر.

كما تحدث سالم عن أهمية فكرة "اختيار" كتابة العامية بدلا من كتابتها "اضطرارا"، مشيرا إلى أن الاختيار يصنع أشياء مذهلة في النص الشعري. وأشاد ببعض الجماليات في نصوص ياسمين وحسن توظيفها للحركات الصوتية، وطالبها بالاستمرار في التعبير عن تجاربها بالشعر لأن "الشعرية إن وجدت في الشاعر حضر كل شيء"، معتبرا الديوان بداية قوية لشاعرة شابة واعدة.

واختتمت الشاعرة ياسمين خيري الندوة بقراءة مجموعة من قصائدها وسط تشجيع وإعجاب الحضور، وقدم الشاعر محمد شاهين إحدى قصائده، مشيدا بالشاعرة وديوانها "مش كل أحلام البنات وردي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.