الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هيئة قصور الثقافة تصدر كتاب "أكتوبر 73.. حرب مصر العظمى" لأحمد السرساوي

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، كتابا جديدا بعنوان "أكتوبر 73.. حرب مصر العظمى" للكاتب والمراسل العسكري أحمد السرساوي، وتقديم اللواء دكتور سمير فرج، وذلك ضمن سلسلة "العبور" التي تعنى بتسليط الضوء على الثقافة العسكرية، واستعراض تاريخ الجيش المصري وبطولاته، خلال دراسات ورؤى استراتيجية تعزز الوعي الوطني لدى القارئ المصري.

كتاب أكتوبر 73.. حرب مصر العظمى 

يستعرض الكتاب جوانب جديدة وغير مطروقة من حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن تلك الحرب لا تزال رغم مرور أكثر من نصف قرن، تكشف عن تفاصيل وأحداث مثيرة بما تضمنته من عبقرية في التخطيط والتنفيذ والتكتيك العسكري. 

وقد وصفتها الأكاديميات العسكرية الغربية بأنها "قطعة نادرة من فنون الحرب" نظرا لفرادة عمليتها القتالية وتعقيد عملية العبور وما تلاها من بطولات.

ويقدم السرساوي في هذا العمل مجموعة من القصص والشهادات الجديدة التي تروى لأول مرة على ألسنة من عاشوا الحرب لحظة بلحظة، سواء من شاركوا في ميادين القتال أو من ارتبطت حياتهم وتفاصيلهم اليومية بتلك الملحمة الوطنية، ليشكل الكتاب بذلك إضافة نوعية إلى المكتبة العسكرية والثقافية المصرية، ومرجعا حيا لتوثيق بطولة المصريين في حرب العزة والكرامة.

سلسلة العبور 

وتصدر سلسلة العبور عن الإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، رئيس التحرير محمد نبيل محمد، ومدير التحرير محمد سلطان، تصميم الغلاف نسرين محمود.

وصدرت مؤخرا عن السلسلة مجموعة من الكتب الجديدة احتفالا بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، منها: "حروب مصر في الوثائق الإسرائيلية" للكاتب محمد البحيري، و"صائد الدبابات" للمؤرخ العسكري أحمد علي عطية الله، و"أمراء البحار في الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر" لجميل خانكي، و"الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع البحر الأبيض" لسليم قبودان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة حرب أكتوبر الهيئة العامة لقصور الثقافة

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

أُغمي عليه أثناء شرح أحد الدروس، وفاة معلم بإحدى مدارس شرق القاهرة

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

أول تعليق من روسيا على تهديد طائرة بوتين في بولندا

إصابة فتاة بإعياء شديد بعد تناولها قطعة حشيش ظنتها "شيكولاتة" بالمطرية

تصاعد الأدخنة أسفل دائرى المنيب إثر نشوب حريق (فيديو وصور)

مدروسة بعناية !

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

أسعار الذهب تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات الثلاثاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء حلق الذهب في المنام وعلاقته بزيادة قريبا في الأموال

هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟ أستاذ فقه يحسم الجدل

"أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية