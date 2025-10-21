هيئة قصور الثقافة تصدر كتاب "أكتوبر 73.. حرب مصر العظمى" لأحمد السرساوي

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، كتابا جديدا بعنوان "أكتوبر 73.. حرب مصر العظمى" للكاتب والمراسل العسكري أحمد السرساوي، وتقديم اللواء دكتور سمير فرج، وذلك ضمن سلسلة "العبور" التي تعنى بتسليط الضوء على الثقافة العسكرية، واستعراض تاريخ الجيش المصري وبطولاته، خلال دراسات ورؤى استراتيجية تعزز الوعي الوطني لدى القارئ المصري.

كتاب أكتوبر 73.. حرب مصر العظمى

يستعرض الكتاب جوانب جديدة وغير مطروقة من حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن تلك الحرب لا تزال رغم مرور أكثر من نصف قرن، تكشف عن تفاصيل وأحداث مثيرة بما تضمنته من عبقرية في التخطيط والتنفيذ والتكتيك العسكري.

وقد وصفتها الأكاديميات العسكرية الغربية بأنها "قطعة نادرة من فنون الحرب" نظرا لفرادة عمليتها القتالية وتعقيد عملية العبور وما تلاها من بطولات.

ويقدم السرساوي في هذا العمل مجموعة من القصص والشهادات الجديدة التي تروى لأول مرة على ألسنة من عاشوا الحرب لحظة بلحظة، سواء من شاركوا في ميادين القتال أو من ارتبطت حياتهم وتفاصيلهم اليومية بتلك الملحمة الوطنية، ليشكل الكتاب بذلك إضافة نوعية إلى المكتبة العسكرية والثقافية المصرية، ومرجعا حيا لتوثيق بطولة المصريين في حرب العزة والكرامة.

سلسلة العبور

وتصدر سلسلة العبور عن الإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، رئيس التحرير محمد نبيل محمد، ومدير التحرير محمد سلطان، تصميم الغلاف نسرين محمود.

وصدرت مؤخرا عن السلسلة مجموعة من الكتب الجديدة احتفالا بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، منها: "حروب مصر في الوثائق الإسرائيلية" للكاتب محمد البحيري، و"صائد الدبابات" للمؤرخ العسكري أحمد علي عطية الله، و"أمراء البحار في الأسطول المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر" لجميل خانكي، و"الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع البحر الأبيض" لسليم قبودان.

