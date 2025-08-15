تطوير سور الأزبكية.. محاولة لإنعاش الثقافة في قلب القاهرة.. إنشاء 133 مكتبة بتصميمات تراثية.. تسليم عقود إيجار جديدة للبائعين.. وهذا موعد الافتتاح الرسمي

شهدت منطقة سور الأزبكية بحي العتبة، أحد أهم معاقل الثقافة والكتب المستعملة في القاهرة مؤخرًا، مشروعًا لتطويرها وإعادة تنظيمها.

ويهدف هذا المشروع إلى تحويل المنطقة إلى معلم ثقافي وحضاري متكامل، بعد سنوات من الإهمال والعشوائية.

نبذة تاريخية عن سور الأزبكية (سوق الأزبكية)

يُعد سور الأزبكية من أشهر المعالم التاريخية والثقافية في القاهرة، وهو وجهة محببة لعشاق الكتب من مختلف الأجيال قصته مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتاريخ حديقة الأزبكية وتطور صناعة النشر في مصر.

البدايات الأولى في حديقة الأزبكية

بدأت قصة سوق الأزبكية في القرن التاسع عشر وبالتحديد عام 1907 داخل حديقة الأزبكية، وهي حديقة عامة شاسعة أُنشئت في عهد الخديوي إسماعيل، وكانت الحديقة مركزًا للحياة الاجتماعية والثقافية في القاهرة، وتُقام بها العديد من الفعاليات والمعارض في ذلك الوقت.

بدأ عدد من باعة الكتب في عرض بضاعتهم على طول أسوار الحديقة لبيع الكتب المستعملة والنادرة، هذا التجمع غير الرسمي للباعة تحول تدريجيًا إلى وجهة معروفة للعلماء والطلاب وعشاق الكتب.

موعد الافتتاح الرسمي

لم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد رسمي محدد لافتتاح سور الأزبكية بعد انتهاء أعمال التطوير، ويتوقع البائعون أن يتم الافتتاح في أول سبتمبر القادم.

اتفاق مع البائعين وإعادة إيواء المكتبات

شكّلت عملية التفاهم مع البائعين القدامى وإعادة إيواء المكتبات أحد أبرز التحديات في مشروع التطوير، وتم التوصل إلى اتفاق معهم بعد مفاوضات مطولة، قضى بتخصيص باكيات جديدة مجهزة لهم حيث تم تصميم هذه الباكيات لتكون أكثر تنظيمًا وأمانًا، وتوفر بيئة أفضل للعرض والبيع.

ويشمل الاتفاق عدة نقاط، أهمها:

تخصيص باكيات جديدة: تم توفير وحدات بيع جديدة وموحدة الشكل لجميع البائعين.

عقود إيجار جديدة: وُقعت عقود إيجار رسمية بين البائعين والجهات المسؤولة عن التطوير، لضمان استمرارية نشاطهم.

استيعاب جميع البائعين: جرى التأكيد على أن عملية التسكين الجديدة ستستوعب جميع البائعين المسجلين في المنطقة قبل البدء في أعمال التطوير.

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت إجراءات تسكين أصحاب السوق القديم لسور الأزبكية للكتب بالمكتبات الجديدة التي نفذتها وزارة الإسكان بحديقة الأزبكية، ضمن الاستعدادات النهائية الجارية لافتتاحها قريبًا.

وأكد محافظ القاهرة حرص الدولة على استعادة واحدة من العلامات الثقافية المميزة للقاهرة وهو سور الأزبكية للكتب، حيث انتهت وزارة الإسكان من إنشاء 133 مكتبة تم تصميمها بصورة حضارية وسيتم تسليمها تباعًا حيث روعى فى تصميمها أن تتوافق مع الشكل التراثى للمنطقة، وتسهل حركة هواة شراء الكتب القديمة، كما تم تزويدها بوسائل الحماية المدنية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن تطوير الحديقة يأتي ضمن جهود الدولة لإعادة الرونق الحضاري للعديد من مناطق القاهرة التاريخية المختلفة، وتجديد الروح والدور الثقافي والتاريخي لهذه المناطق، وتعزيز الأهمية السياحية لها.

