أبرزها مقر جديد في أسيوط، المجلس الاستشاري لاتحاد كتاب مصر يعتمد توصيات جديدة

عقد أمس بمقر النقابة العامة لـ اتحاد كتاب مصر اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للنقابة، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وبحضور هيئة المكتب، ونقباء الغربية، والشرقية وشمال سيناء والسويس، والدقهلية، والإسكندرية والبحيرة، وبني سويف والفيوم، والأقصر، وسوهاج، والمنوفية، والقليوبية، وبورسعيد، والإسماعيلية.

وبعد التصديق على محضر النقابة السابق، كان من أهم التوصيات التي اتخذها المجلس الاستشاري الموافقة على فتح فرع نقابي جديد في أسيوط بعد تخصيص المحافظ لمقر للنقابة الفرعية الجديدة هناك، دون أعباء تذكر على ميزانية النقابة، وفق اللائحة وصحيح القانون.

وبهذا يكون للنقابة ثلاثة عشر فرعًا تغطي النشاط الثقافي لمعظم محافظات مصر الكبرى.

الإشادة باتفاقيات التعاون وزيارة رئيس اتحاد كتاب السنغال للنقابة

وبارك أعضاء المجلس صدور دليل كتاب سوهاج الذي أصدرته النقابة الفرعية هناك إنفاذا لقرارات مجلس النقابة بشأن مراسم الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشائها بوصفها نقابة مهنية. واطلعت هيئة المكتب على إجراءات الاحتفال في فروع النقابات الفرعية كافة التي ستسمر ثلاثة أيام في كل فرع. ويجري الآن طباعة دليل الأدباء والكتاب في كلٍّ منها..

وقد وجه أعضاء المجلس الاستشاري الشكر لنقيب الكتاب ولهيئة المكتب على المنجزات غير المسبوقة التي تمت في الفترة الماضية، ومنها توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الثقافة، وتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون ثقافي مع مكتبة الإسكندرية، وبدء تحصيل أموال النقابة لدى عدد من الناشرين أول مرة، وهذا من شأنه الرفع من رصيد النقابة المالية ورفع مستوى الخدمات. وأدان المجلس الاستشاري بإجماع الأصوات المهاترات التي تنال بالسوء من المجلس والنقيب ورفع توصية إلى مجلس الإدارة بذلك..

كما ثمن نقباء الفروع كافة الجهود المبذولة بشأن مشاركات النقابة وأعضائها في معرض الكتاب القادم، فضلا عن مشاركات الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي تقوده مصر حتى عام 2028. وأشاد الأعضاء بانضمام جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري، وجائزة فؤاد حدادا العربية لشعر العامية إلى منتدى الجوائز العربية، هذه المؤسسة المهمة التي تتولى التنسيق والدعم لمختلف الجوائز الكبرى الدولية الصادرة من مؤسسات عربية..

وعرض النقيب زيارة رئيس اتحاد كتاب السنغال والسفير السنغالي والوزير المفوض في السفارة، للنقابة العامة، ورغبة عدد من الدول الإفريقية في توقيع اتفاقيات تعاون ثقافي مع النقابة، وهذا ما يعزز من حضورها القوي والفاعل على المستويين الإقليمي والإفريقي.

