مي عمر تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير من أمام الأهرامات

حرصت النجمة مي عمر على مشاركة الشعب المصري في الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير المقرر انعقاده يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر.

وشاركت مي عمر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة لها من أمام أهرامات الجيزة، وكتبت: “من وأنا طفلة صغيرة، كان عندي حلم أزور الأهرامات وأحس بعظمة المكان ده، وفعلا زرتها لأول مرة من أكتر ٢٠ سنة، وقتها كانت لحظة سحرية عمري ما نستها”.

وأضافت مي: ‏"النهاردة، بعد كل السنين دي، رجعت أزور الأهرامات من تاني… ومن اللحظة الأولى انبهرت بالتطور الرهيب اللي شفته. شفت قد إيه المكان اتحول لمزار سياحي عالمي بمعنى الكلمة، المكان بقى منظم، جميل، راقي وكل تفصيلة فيه بقت بتحكي مش بس عن تاريخنا، لكن كمان حاضرنا اللي بنفخر به، ‏وده كله بفضل المجهود الكبير اللي اتعمل، والقيادة اللي آمنت إن مصر تستحق تكون في المكانة دي."

وحرصت مي على شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة: “ اللي بيشتغل بكل إخلاص علشان يرفع اسم مصر، ويخلي كل مصري يحس بالفخر في كل خطوة وفي كل لحظة، ‏شكرًا لأنك رجعت لمصر هيبتها، وجمالها، ومكانتها اللي تستحقها”

وأكدت مي عمر على ترقبها لافتتاح المتحف المصري الكبير: فقالت: “مستنية من كل قلبي لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير… ‏لحظة هنعيش فيها فخر جديد، ونشوف حضارتنا العظيمة وهي بتتجدد قدام عيون العالم كله”

وانهت مي منشورها بجملة: “‏مصرية وأفتخر”

