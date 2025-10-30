اليوم، الأوبرا تحتضن حفل ختام ملتقى "RT DOC" للأفلام الوثائقية

تختتم مساء اليوم الخميس 30 أكتوبر على خشبة دار الأوبرا المصرية فعاليات ملتقى "RT DOC" للأفلام الوثائقية الذي تنظمه قناة "RT Arabic".

ويهدف الملتقى الى تعزيز التعاون الثقافي وتبادل الخبرات في مجال السينما الوثائقية بين روسيا ومصر بمشاركة نخبة من صناع السينما من كلا البلدين.

برنامج العروض الختامية لملتقى RT DOC

يشهد حفل الختام عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية المميزة وفق الترتيب التالي:

في السادسة مساء، يعرض فيلم "الاسم الحركي: القيصر" ومدته 26 دقيقة، ويتناول الفيلم قصة غافرييل دوروشين حفيد قيصر روسيا الإمبراطور نيكولاي الأول - الذي ولد ونشأ في فرنسا - ولكنه اختار القتال متطوعا من أجل "العالم الروسي" في العملية الخاصة بعد ان وجد "حبه ومصيره في دونباس".

الفيلم من تأليف أوليسيا لوكيانشيكوفا وإخراج مكسيم سيرغييف وإنتاج RT Documentary. يذكر ان جدته الكبرى من الجيل الثامن هي الابنة الكبرى للإمبراطور.

والسادسة والنصف مساء، يعرض فيلم "ذهاب وعودة" ومدته 30 دقيقة تليه جلسة أسئلة وأجوبة مع المؤلفين.

ويتناول العمل قصة مترجم عسكري سوفييتي أرسل في مهمة الى مصر في بداية السبعينات حيث بدأت حرب أكتوبر وكان الاتحاد السوفييتي حليفا للدول العربية، يستعرض بطل الفيلم ذكرياته عن عشقه هو وزملاؤه من الطلاب السوفييت وعلماء الشرق للسينما المصرية وكيف عاش في سكن الضباط وشاهد مصر لأول مرة.

وتدور الأحداث حول عودة البطل بعد عقود الى البلاد التي أحبها بشدة ولكن هذه المرة في هيئة سائح. الفيلم من تأليف أنيسة غوردينا وإخراج كريم نجيب وإنتاج RT Arabic.

وفي السابعة مساء، يعرض الفيلم المصري "رفعت عيني للسماء" ومدته 100 دقيقة.

ويروي الفيلم قصة مجموعة من الفتيات القبطيات من قرية نائية في صعيد مصر قمن بتأسيس مسرح شارعي، وتم تصوير الفيلم على مدار أربع سنوات ليظهر رحلتهن من الطفولة إلى النضج وأحلامهن في أن يصبحن ممثلات وراقصات ومغنيات ومقاومتهن للأدوار والنظرة التقليدية في المجتمع المحافظ.

الفيلم من تأليف وإخراج ندى رياض وأيمن الأمير وتصوير دينا الزنيني وأحمد إسماعيل وأيمن الأمير ومونتاج فيرونيك لاجوارد وأحمد مجدي مرسي وأيمن الأمير وندي رياض وتصميم شريط الصوت مصطفى شعبان.

بينما يعقد حفل الختام في الـ8:40 مساءً وذلك بإعلان النتائج وتكريم المشاركين.

مهرجان RT DOC

يشار الى ان المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية "RT DOC" الذي يحمل شعار "زمن الأبطال" انطلق عام 2023.

وقد نجح في جمع صناع الأفلام والمراسلين الحربيين والفنانين والشعراء وقادة الرأي على منصاته.

وأقيم المهرجان في مدن روسية مختلفة بالإضافة إلى مدن خارجها مثل بيلاروس وإيطاليا وقبرص وغيرها مؤكدا على رسالته بأن “زمن الأبطال هو الحاضر وليس الماضي فحسب”.

