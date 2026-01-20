وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يعقد اجتماعا مع رئيس شعبة المخابز

18 حجم الخط

عقد اليوم المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية اجتماعا بمقر ديوان عام المديرية مع شعبة المخابز بغرفة صناعة الطحن.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى وأحمد عادل مدير إدارة الشئون القانونية ومحمود الديب رئيس قسم صيانة الحبوب ومحمد إبراهيم مدير مركز خدمات المديرية والحاج صلاح عمران رئيس شعبة المخابز بغرفة صناعة الطحن والوفد المرافق.

و ذلك فى إطار حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتواصل الدائم مع ممثلين أصحاب الأنشطة خاصة غرفة صناعة الطحن.

حيث تم استعراض العديد من الشكاوى والمشاكل التى تواجه عددا من أصحاب المخابز ومتعهدى نقل الدقيق، وكذلك آليات التعامل مع المطاحن والتى تم فحصها خلال الاجتماع والعمل على حلها من خلال الإدارات الفنية المختصة.

