الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يعقد اجتماعا مع رئيس شعبة المخابز

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالإسكندرية
18 حجم الخط

عقد اليوم المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية اجتماعا بمقر ديوان عام المديرية مع شعبة المخابز بغرفة صناعة الطحن.

تأجيل انتخابات محرري الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين إلى الثلاثاء المقبل

الأهلي يُحيي الذكرى الأولى لرحيل ميمي الشربيني

جاء ذلك بحضور المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى وأحمد عادل مدير إدارة الشئون القانونية ومحمود الديب رئيس قسم صيانة الحبوب ومحمد إبراهيم مدير مركز خدمات المديرية والحاج صلاح عمران رئيس شعبة المخابز بغرفة صناعة الطحن والوفد المرافق.

 

وزير التعليم العالي: منحة علماء المستقبل تهدف لدعم الطلاب المتفوقين

أشرف حكيمي يخرج عن صمته ويتحدث بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا

و ذلك فى إطار حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتواصل الدائم مع  ممثلين أصحاب الأنشطة خاصة غرفة صناعة الطحن.

حيث تم استعراض العديد من الشكاوى والمشاكل التى تواجه عددا من أصحاب  المخابز ومتعهدى نقل الدقيق، وكذلك آليات  التعامل مع المطاحن والتى تم فحصها خلال الاجتماع والعمل على حلها من خلال الإدارات الفنية المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالاسكندرية المهندس جمال عمار مديرية التموين

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي: منحة علماء المستقبل تهدف لدعم الطلاب المتفوقين

أشرف حكيمي يخرج عن صمته ويتحدث بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا

مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة، غدا

ads

الأكثر قراءة

من 2015 إلى 2026، أبرز المشاركات المصرية في منتدى دافوس

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

الموت يفجع الفنانة بشرى

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يعقد اجتماعا مع رئيس شعبة المخابز

سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم الثلاثاء

سوق السيارات في مصر 2026، تراجع الأسعار حتى 25% ومبيعات 300 ألف سيارة

نظارة زرقاء وكلمة حادة ضد ترامب، ماكرون يثير الجدل فى منتدي دافوس (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تتضاعف الأعمال في شهر شعبان؟

زوجي يترك الصلاة عند حدوث خلافات زوجية فهل على ذنب؟، الإفتاء تجيب

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية