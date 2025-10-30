طرح فيلم Ballad of a Small Player للمشاهدة علي نتفليكس

طرحت اليوم شبكة نتفليكس فيلم Ballad of a Small Player، للمشاهدة حصريا علي منصتها الرقمية، وذلك بعد عرضه في صالات السينما بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥.

Ballad of a Small Player، فيلم دراما واثارة وجريمة وغموض، من بطولة كولن فاريل وتيلدا سوينتون، تدور أحداثه حول رجل يغرق في عالم القمار، وتبدأ الديون في ملاحقته حيث يحاول الهروب من ماضيه، الذي يطارده حتى يلتقي بروح شبيهة بروحه قد تكون المفتاح لخلاصه.

نتفليكس تستخدم الذكاء الاصطناعي لدبلجة الأفلام من لغة لأخرى

واستعانت منصة البث الرقمي الأشهر في العالم، نتفليكس Netflix، بالذكاء الاصطناعي، لدبلجة الأفلام التي تعرضها علي منصتها.

ويتيح الذكاء الاصطناعي، تحول حوارات الأفلام، من لغة لأخرى، بصوت الممثل نفسه، وحركة شفاه، تناسب اللغة المختارة.

محتوى منصة البث الرقمي نتفليكس

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل Netflix وديزني.

وتشمل التراخيص والقواعد التنظيمية التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

فيما أعلنت لجنة الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون مطالبتها رسميا شبكة البث الرقمي نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منصة البث الرقمي نتفليكس في حال عدم إزالتها للمحتوى المخالف على منصاتها في دول الخليج.

وأوضحت لجنة الإعلام أن “المحتوى المقصود، هو المحتوي المشجع على الشذوذ الجنسي والمروج له، بالإضافة للمحتوى القائم على الترويج لأفكار ضد قيمنا وعاداتنا المجتمعية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.