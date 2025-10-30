سور الأزبكية يطرح تخفيضات تصل لـ 70% بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير

أطلقت مكتبات سور الأزبكية مبادرة بتخفيضات كبرى على أسعار الكتب، وصلت إلى 70%، بهدف لفت الأنظار إلى أهمية السوق وتطويره الأخيرة في إطار التزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد أحمد نصير المسؤول الإعلامي لمكتبات سور الأزبكية في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن هذه المبادرة تعد جزءًا من رد الجميل للدولة بعد التطوير الذي وصفه بـ"الخرافي" للمكان، وذلك بالإضافة إلى جذب الزوار الأجانب الموجودين في مصر خلال افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحًا أن السور يعد وجه ثقافية لمصر أيضًا.

وأوضح نصير أن المبادرة تأتي تماشيًا مع الحدث الكبير الذي تشهده مصر بافتتاح المتحف، وتشمل التخفيضات كافة أنواع الكتب المتوفرة وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 5 نوفمبر، بما في ذلك الروايات، الكتب التاريخية، الكتب الآثارية، الكتب التي تتحدث عن التاريخ المصري القديم.

وأشار إلى أن أبرز الكتب التي يتم التركيز عليها خلال هذه الفترة هي تلك التي تتحدث عن الآثار والحضارة المصرية والمتاحة بجميع لغات العالم.

التطوير حول السور إلى مزار

وبسؤاله عن مدى تقبل الجمهور لتطويرات السور، أكد أن الإقبال أصبح ممتازا بعد التطوير، مشيرًا إلى أن الزوار استقبلوا التطوير "بصدر رحب جدا"، خاصة بعد اختفاء الازدحام الداخلي والعشوائيات التي كانت تزعج بعض الزوار سابقا.

وأضاف: "السور لم يعد مجرد مكان لشراء الكتب، بل تحول إلى مزار، والناس يدخلون ويلتقطون الصور، حتى الأجانب الآن يدخلون للتصوير بالداخل"، لافتا إلى وجود تقارير أجنبية عدة تناولت السور بعد تطويره، واعتبر أن التطوير يعكس اهتمام الدولة، والسور بدوره يحاول المساهمة في الترويج للمكان.

وفي ختام اللقاء، أكد المتحدث الرسمي عن مكتبات سور الأزبكية، أحمد نصير، أن التخفيضات تشمل "جميع المكاتب البالغ عددها 133 مكتبة"، داعيًا الجمهور لزيارة السور لمعاينة التخفيضات والأسعار بأنفسهم.

