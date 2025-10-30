الثقافة الجديدة تحتفل بالمتحف المصري الكبير في عدد نوفمبر 2025: هرم رابع وبوابة إلى المستقبل

صدر حديثا العدد الجديد من مجلة الثقافة الجديدة، عدد نوفمبر 2025، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ورئيس تحرير المجلة طارق الطاهر الذي كتب في افتتاحية العدد مقالا بعنوان "معرض الكتاب.. الدورة الاستثنائية".

مما جاء في المقال: "هذه الدورة من وجهة نظري ليست مفروشة بالورود، بل مليئة بالتحديات الجسام، أبرزها رغبة الناشرين في أن يكون المقابل المادي لأجنحتهم، أقل مما قررته هيئة الكتاب، رغم أن هذه الهيئة دعمت الناشرين بأكثر من خمسين أو ستين في المئة من القيمة الحقيقية للإيجار، إدراكًا من «الدولة» لأهمية هذا المعرض الدولي، الذي انطلق منذ أكثر من 57 عاما وتحديدا في عام 1969، وما يمثله من أهمية في تثبيت أركان قوتنا الناعمة».

موضوعات مجلة الثقافة الجديدة

وفي باب «حوار» نطالع حوار الناقد الدكتور حسين حمودة الذي صرح بأن: «الكتابات النقدية العربية لا تبلور «مدرسة نقدية»، حوار: مصطفى القزاز، وحوار محمد رجب عباس الذي قال: «المتنبي نموذج للمثقف في كل العصور»، وحوار: عمرو الرديني.

وتحتفي المجلة بافتتاح المتحف المصري الكبير، فتكتب أمنية صلاح المتحف المصري الكبير.. هرم رابع وبوابة إلى المستقبل».

كما أعد محمد رفاعي بورتريهًا بعنوان «يحيى مختار.. عاشق بلاد الذهب». وفي باب مقال نقرأ «ذاكرة المكان في الخطاب الشعرى الفلسطيني» لأسماء عطا جادالله، و«نار ونور.. كيف احتمل الاضطرام المعنيين» لياسمين عبد الله.

أما ملف العدد فجاء بعنوان «سعد الدين وهبة.. المؤمن بالعدالة» وقد أعده محمد علام، وشارك فيه نخبة من المهتمين بإبداعات الراحل سعد الدين وهبة، فكتب محمد علام «ضمير المسرح الاجتماعي»، وكتب أحمد عبد الرازق أبو العلا «من المحروسة 61 إلى المحروسة 2015»، ومحسن الميرغني «مسرحياته.. دراما الواقع الذي لا يتغير»، وأروى تاج الدين «حكايات المسحوقين في أفلامه»، ومحمد النجار «مشروع ثقافي ينبض بالجدة والإجادة»، ونسمة تليمة «سعد وسميحة.. حب على خشبة الحياة»، واختتم الملف بتحقيق أعدته مي نجيب بعنوان «مسرحياته تصلح لكل العصور ولكن!!».

أما الإبداع فتنوع بين المواد القصصية وشعر الفصحى والعامية لباقة من المبدعين هم: عمرو أبو العطا، حارس كامل يوسف، فاضل عباس، مهاب حسين، ناصر كمال بخيت، صلاح عبد الستار الشهاوى، خالد ماضي، أحمد لطفي رشوان، أمل سالم، أنس شميس، حمدي عمارة، خلف محمد كمال، سيرين الزوش، محمد إبراهيم الفلاح، ياسر محمود محمد، أحمد جلال المراكبي، عامر شحاته، محمد محمدين محمد.

أما في باب كتب فنقرأ: «قراءات في النقد الأدبي: تأسيس لـ «نقد النقد»، وكتب إبراهيم أحمد أردش «ظلال شهرزاد في «بردية الجنوبي»، وإنجي خالد أحمد «تأملات في أثر عنايات الزيات»، وأشرف عطية هاشم «التشكيل السردي وإنتاج الدلالة في «بنداري»، ورشا الفوال «توظيف التقنيات السينمائية في «شجر الغياب»، ونسرين نور «وثيقة حية عن أسطورة لا تزال واقفة على خشبة المسرح»، ورضا عبد الرحيم «مراسم عيد الفصح» رواية إنتاج الذات الصهيونية»، وهاجر مصطفى جبر «أوهام القبيلة في مجموعة «هناك حيث أنا»، ومهند عبد العظيم «إعادة تدوير مفردات العالم في «رماد العابرين»، وأحمد محمد الشريف «الرواية الشعرية المكثفة في «يوميات رجل غير مفهوم»، ومحمد الحداد «سبائك الحب والنور في «البحر المسطور»، ومحمد عطية محمود «مغامرة الوصول إلى «مدينة الرب».

وفي باب دراسة نقرأ «الإيقاع العروضي في الخطاب الشعرى» لأحمد حمدينو محمد.

أما ملف الترجمة، فقد خُصص عن الأديب المجري لاسلو كراسناهوركاس الحاصل على جائزة نوبل في الأدب، فكتب جمال المراغي «نوبل تذهب لأكثر المتشائمين في الأدب المعاصر، ونطالع أيضًـا: «أدبه هو أعمق أسرار» لألخس مارشال وألكسندرا ألتر، ترجمة: محمد يادم، و«لاسلو كراسناهوركاس: نحن لا نعرف شيئًا عن الماضى» لهارى كونزرو، ترجمة: أحمد إسماعيل عبد الكريم، و«فى روايته الأخيرة «هيرشت 07769»: عالم ينمو إلى فناء»، لمجدى عبد المجيد خاطر، و«عودة البارون وينكهايم إلى الديار»، ترجمة: رفيدة جمال ثابت، و«العالم إلى الأمام» للاسلو كراستاهوركاى، ترجمة: أميرة أمين، و«ماذا قال لاسلو في خطاب البوكر منذ عشر سنوات؟»، ترجمة: إسلام عشري.

ونقرأ في الثقافة الجديدة 2 التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم: «الجسد والحرية في مهرجان بغداد الدولي للمسرح» لصفاء البيلي، و«ميديا» بين الأسطورة والهوية» لحسن عبد الهادي حسن، و«دينا ريحان: من الماتريوشكا إلى العروسة الشعبية» لمحمد كمال، و«زقاق المدق» بين واقعية محفوظ وميلودرامية حسن الإمام» لوليد الخشاب، و«شفت مسائي».. الصراع النفسي في مكالمة هاتفية» لجهاد طه.

بالإضافة إلى المقالات الثابتة التي يكتبها نخبة من الكتاب والمبدعين المصريين، هم: محمد عبد الباسط عيد، محمد مشبال، سمير الفيل، عبيد عباس، عمر المعتز بالله، ناهد صلاح.

