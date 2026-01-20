دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم على دورتموند 2-0 في الشوط الأول

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين، لتوتنهام في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب توتنهام، ضمن مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف التقدم لوتنهام اللاعب كريستيان روميرو في الدقيقة 14، وعزز السبيرز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 37 عن طريق سولانكي

شهدت بداية المباراة ضغطا هجوميا مكثفا من جانب توتنهام، ونجح الفريق في إستغلال تحركات الأطراف الخطيرة في خطف هدف التقدم في الدقيقة 14

وشهدت الدقيقة 24 بطاقة حمراء ضد لاعب دورتموند دانيال سفينسون للخشونة

استمر التفوق الهجومي لتوتنهام بفضل تفوق الجناح الأيمن، الذي صنع الهدف الثاني بإختراق وعرضية خطيرة إستغلها دومينيك سولانكي في الدقيقة 37

فيما، أعلن توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير تشكيلة فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند.

تشكيل توتنهام أمام دورتموند

دخل فريق توتنهام مباراته أمام بوروسيا دورتموند بتشكيل مكون من:

فيكاريو؛ بيدرو بورو، روميرو، دانسو، سبينس؛ جراي، بيرغفال؛ أودوبير، تشافي سيمونز، كولو مواني؛ سولانكي.

تشكيل توتنهام أمام بوروسيا دورتموند، فيتو

تشكيل دورتموند أمام توتنهام

فيما دخل فريق بوروسيا دورتموند مباراته ضد توتنهام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى:جريجور كوبيل

الدفاع: يان كوتو، فالديمار أنطون، نيكو شلوتربيك، رامي بن سبعيني

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيليكس نميشا، يوليان براندت، سفينسون

الهجوم: سيرهو جيراسي، كريم أديمي

تشكيل دوؤتموند، فيتو

موقف الفريقين في دوري أبطال أوروبا

وحصد كل من الفريقين 11 نقطة في البطولة هذا الموسم حتى الآن، بواقع ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، وهي نتائج متطابقة تمامًا.

ويواجه توتنهام ضغوطًا متزايدة بصفته حامل لقب الدوري الأوروبي، إذ لم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات، في وقت بات فيه مدربه توماس فرانك مهددًا بفقدان منصبه.

في المقابل، حقق بوروسيا دورتموند الفوز في آخر مباراتين رسميتين، لترتفع سلسلة مبارياته دون هزيمة إلى سبع مباريات، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة فريق واجه أمامه صعوبات في البطولات الأوروبية.

