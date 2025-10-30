زينة تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها خلال تصوير "ورد وشوكولاتة" (فيديو)

كشفت الفنانة زينة آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بشرخ في الركبة خلال تصوير مسلسلها الجديد “ورد وشوكولاتة”.

وقال زينة: "أولًا شكرًا على سؤالكم وميرسي قوي… أنا بقيت كويسة دلوقت الحمد لله أحسن كتير جدًا. أنا وقعت في التصوير، كنت بعمل مشهد وبعدين عملنا بروفا تمام “أكشن” فجأة في حاجة في الأرض زحلقتني طرت في الهواء وقعت على نصي الشمال كله وحصلي شرخ في الركبة".



وأضافت في رسالة صوتية ل"ET بالعربي": "حطيت ركبة كبيرة على رجلي لأنه ما كانش ينفع أن أنا أعمل جبس — الركبة مالهاش جبس خالص ما ينفعش لأن ده مفصل".

وتابعت: "ساعتها احنا كنا بننقل من ديكور لديكور فكنا على بال ما هنبني الديكور الجديد كنا أورد يي عندنا واقفة أسبوعين ففضلت قاعدة في البيت أسبوعين التصوير كله يعني كان إجازة مش أنا بس".



وأوضحت أن فريق العمل بدأ التصوير من دونها: "وبعدين هم بدأوا التصوير من غيري أول حوالي أربع أيام من غيري وبعدين رجعت أنا بقى صورت".

وأضافت زينة: "كنت بحاول أن أنا يعني اتماسك شويّة لغاية ما الدكتور بتاعي اتخانق معايا قلت له خلاص أنا فاضل لي أسبوع وأخلص".



وشكرت زينة الطبيب ومن ساندها وقالت: "بشكر دكتوري جدًا بقول له ميرسي على تعبك، وبشكر كل الناس اللي خافت عليّ أولهم كرو العمل بتاعي أنه كلهم جريوا بيا على المستشفى وعملوا اللازم والزيادة كل الناس اللي وراء الكاميرا".



كما أشارت إلى مساعدة من بين زميلاتها: "وبشكر مها نصار لأنها كانت من أوائل الناس اللي جت لأنها كانت بتجري ورايا في المشهد".

ختمت زينة رسالتها بصوت قائلة: "بشكركم على سؤالكم وبقول لكم ورد وشوكولاتة استنّوه هو هيجي بكره إن شاء الله على يانجو وهو من أعمال يانجو الأصلية وإن شاء الله هيعجبكم، لأني أنا تعبت فيه قوي قوي قوي قوي… بشكر كل الكرو بتاع المسلسل وبقول لهم يا رب ربنا يكتب لنا كلنا النجاح إن شاء الله".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.