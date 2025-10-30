الخميس 30 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

روجينا: فخورة أنني ولدت على هذه الأرض المقدسة

صورة روجينا بالـ
صورة روجينا بالـ AI، فيتو

شاركت الفنانة روجينا فرحتها بافتتاح المتحف المصري الكبير مع جمهورها، وذلك من خلال مشاركة صور بالذكاء الاصطناعي ترتدي فيها الزي المصري القديم وتقف أمام أهرامات الجيزة العظيمة.

وعبرت روجينا عن مدى فخرها بمصريتها وانتمائها للحضارة المصرية، فكتبت عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “فخورة أنى ولدت على هذه الأرض المقدسة التي قال عنها الله سبحانه وتعالى (خزائن الارض)، فخورة ببلدي فخورة بحضارة بلدي مصر تحتفل بحدث تاریخي ستتذكره أجيال وأجيال، افتتاح المتحف المصرى الكبير”.

وحرصت روجينا على شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقالت: “شكرا للقيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي قلت وصدقت، مصر أم الدنيا وهتبقى اد الدنيا، وتحيا مصر”.

واضافت روجينا: “سيقف العالم صامتا أمام عظمة مصر، إنها مصر يا سادة.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وقيادتها”.

الفنانة روجينا روجينا افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير الذكاء الاصطناعي

