روجينا: فخورة أنني ولدت على هذه الأرض المقدسة

شاركت الفنانة روجينا فرحتها بافتتاح المتحف المصري الكبير مع جمهورها، وذلك من خلال مشاركة صور بالذكاء الاصطناعي ترتدي فيها الزي المصري القديم وتقف أمام أهرامات الجيزة العظيمة.

وعبرت روجينا عن مدى فخرها بمصريتها وانتمائها للحضارة المصرية، فكتبت عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “فخورة أنى ولدت على هذه الأرض المقدسة التي قال عنها الله سبحانه وتعالى (خزائن الارض)، فخورة ببلدي فخورة بحضارة بلدي مصر تحتفل بحدث تاریخي ستتذكره أجيال وأجيال، افتتاح المتحف المصرى الكبير”.

وحرصت روجينا على شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقالت: “شكرا للقيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي قلت وصدقت، مصر أم الدنيا وهتبقى اد الدنيا، وتحيا مصر”.

واضافت روجينا: “سيقف العالم صامتا أمام عظمة مصر، إنها مصر يا سادة.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وقيادتها”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.