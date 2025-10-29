بعد أنباء زواجها من رجل أعمال شهير، من هي رحمة محسن صاحبة تريند "مفاتيح قلبك معايا"؟

تصدرت المطربة الشعبية رحمة محسن صاحبة تريند “مفاتيح قلبك معايا” تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء زواجها من رجل أعمال شهير، وذلك بعد اختفائها الفترة الماضية عن الساحة الفنية، لتعود من جديد وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء زواجها.

من هي رحمة محسن؟

المطربة رحمة محسن هي مطربة تتميز بغناء الطابع الشعبي وقدمت الكثير من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور وهي أيضا صاحبة تريند “مفاتيح قلبك معايا” الذي أثار تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور وحقق أرقام جيدة على يوتيوب.

ومن أبرز أعمال رحمة محسن أيضا، أغنية “أهلا أصحابي الواطيين”، و“نمت كتير دمعتي في عيني”، “الحق مش عليك” وتعد أيضا أغنية “كاس الوجع” من أبرز أعمالها.

وفي لقاء سابق، كشفت رحمة محسن عن مهنتها قبل الشهرة والأضواء وقالت: "اشتغلت على عربية شاي وقهوة. مش قصة فقر. الحياة كانت كويسة وكنت بقف على طريق أكتوبر وفيه نجوم ومذيعين كتير شربوا قهوة من عندي، أنا اجتهدت وعملت اللي عليَّا واللي معترض يبقى معترض على كرم وعطاء ربنا ليَّ".

