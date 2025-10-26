إصابة زينة بشرخ في الركبة أثناء تصوير مسلسل "ورد وشوكولاتة"

كشفت الفنانة زينة، عن إصابتها بشرخ في الركبة، خلال تصويرها مشاهد مسلسل “ورد وشوكولاته”، مع الفنان محمد فراج، والذي يعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

ونشرت زينة، مقطع فيديو لحظة سقوطها بالمشهد وإصابتها، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت: عملنا بروفه تمام، أكشن، طرت في الهواء، شرخ في الركبة، والكلام ده من شهر بالتقريب، ومكملة تصوير وأنا كده الحمد الله.

يذكر أن أخر أعمال زينة السينمائية هو فيلم الدشاش، الذي عرض في شهر يناير الماضي، وهو من بطولة الفنان محمد سعد، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، أحمد الرافعي، وآخرين، والعمل من إخراج الراحل سامح عبد العزيز

ودارت أحداثه حول الدشاش، الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب؛ يسعى للتحول إلى شخص أفضل، وتتوالى الأحداث في هذا الإطار الاجتماعي.

