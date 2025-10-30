مؤتمر أدباء مصر يوقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية الفنون لمنح الباحثين شهادة علمية معتمدة

أعلن الشاعر عزت إبراهيم، الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر في دورته السابعة والثلاثين، عن توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمؤتمر والمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، يقضي بتقديم شهادة علمية معتمدة للباحثين المشاركين في الدورة الحالية والدورة المقبلة من المؤتمر، تفيد بأن أبحاثهم محكَّمة علميًا وفقًا للمعايير الأكاديمية المعمول بها في المؤسسات المتخصصة.

الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر

وأوضح إبراهيم أن هذا الاتفاق جاء بعد اجتماع مثمر مع الأستاذ الدكتور وليد شوشة، عميد معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون، حيث تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم رسمية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ مؤتمر أدباء مصر، وتهدف إلى تعزيز القيمة البحثية للمؤتمر ورفع مستوى التوثيق الأكاديمي للأبحاث المشاركة.

وأكد أمين عام المؤتمر أن الدورة المقبلة ستشهد أيضًا تنظيم مجموعة من الورش التدريبية المجانية ضمن الفعاليات، تتناول فن الكتابة الدرامية وتعليم كتابة السيناريو، بمشاركة نخبة من المتخصصين، إيمانًا من إدارة المؤتمر بأهمية تطوير مهارات الشباب الأدبية والفنية، وربط الإبداع الأدبي بمجالات الدراما والسينما والمسرح.

وأضاف إبراهيم أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية جديدة يتبناها مؤتمر أدباء مصر تسعى إلى دمج البحث الأكاديمي بالتطبيق الفني والإبداعي، وتحويل المؤتمر إلى منصة فاعلة تمنح الباحثين والمبدعين فرصًا حقيقية للتطوير والتأهيل العلمي والمهني، بما يسهم في دعم الحركة الثقافية المصرية والعربية.

