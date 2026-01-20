الثلاثاء 20 يناير 2026
دين ودنيا

وزير الأوقاف لأصحاب المهن: العمل والعمران ثلثي الدين (فيديو)

وزير الأوقاف، فيتو
وزير الأوقاف، فيتو
أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قيمة المهنة والعمل الشريف تمثل ركنًا أصيلًا من أركان التدين الصحيح، مشددًا على أن الأمة تنجح يوم تتعامل مع العمل والحرف بنفس الأمانة والصدق التي تتعامل بها مع الصلاة.

وأوضح خلال لقائه على قناة الناس، أن الرسالة التي يوجّهها المؤتمر إلى أصحاب المهن والحرف هي تعظيم قيمة العمل باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الدين، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يتحقق عندما ننجح في ترسيخ ثقافة الإتقان والصدق في ميادين العمل كما نحرص على أداء العبادات.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن وثيقة القاهرة للمهن تمثل خلاصة المؤتمر ودراسات ممتدة على مدار الفترة الماضية، تناولت تاريخ المهن وأخلاقياتها وتأثرها بعصر الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الوثيقة ترصد تطور المهن وأثرها في بناء المجتمعات وتقدمها.

وأعرب  عن أمله في أن تكون وثيقة القاهرة صيحة وصرخة في آذان الجميع، للتأكيد على أن العمل والعمران يمثلان ثلث الإيمان والدين، وأن النهوض بالمجتمع يبدأ من احترام المهنة وتعظيم شأنها.

ووجّه وزير الأوقاف رسالة إلى كل إنسان عامل وكل صاحب حرفة في قرية أو نجع أو مدينة، مؤكدًا أنهم قاطرة النجاح للأمة كلها، وأن نهضة المجتمعات لا تقوم إلا على سواعد المخلصين الذين يؤدون أعمالهم بضمير حي وإيمان راسخ.

