السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رسالة ميلي بوبي براون لأبطال مسلسل STRANGER THINGS قبل عرض الموسم الأخير

أبطال مسلسل STRANGER،
أبطال مسلسل STRANGER، فيتو

Stranger Things، وجهت الممثلة البريطانية الشابة ميلي بوبي براون، رسالة لزملائها أبطال مسلسل STRANGER THINGS. قبل أيام من عرض الموسم الخامس والأخير من المسلسل.

ونشرت ميلي بوبي، صورا لأبطال مسلسل STRANGER THINGS، عبر خاصية الاستوري، بموقع إنستجرام وأرفقتها بتعليق:"أحبكم كثيرًا، شكرًا لكم لأنكم من الأشخاص المفضلين لدي".

Image
Image

عناوين حلقات الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسل STRANGER THINGS

 شبكة البث الرقمي نتفليكس، تعلن عن عناوين حلقات الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسلها الأخير STRANGER THINGS، والمقرر عرضه في 26 نوفمبر المقبل.

وجاءت عناوين الحلقات الجديدة كالتالي:ـ

Episode 1 - The Crawl 

Episode 2 - The Vanishing of ***** Wheeler 

Episode 3 - The Turbow Trap 

Episode 4 - Sorcerer

Image

خطة نتفليكس لعرض الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

واعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم نتفليكس، تفاصيل خطة عرضها للموسم الخامس والأخير من مسلسل STRANGER THINGS.

وذكرت نتفليكس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS، سيعرض على ثلاثة أقسام، القسم الأول بتاريخ 26 نوفمبر، والقسم الثاني بتاريخ 25 ديسمبر، علي أن تعرض  الحلقة الأخيرة بتاريخ 31 ديسمبر.

فرانك دارابونت يكشف سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات مسلسل STRANGER THINGS

 فيما كشف المخرج الشهير، فرانك دارابونت، عن سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات الموسم الخامس من مسلسل STRANGER THINGS.

وقال فرانك في تصريحات صحفية،: "أنا وزوجتي نحب هذا المسلسل، الصناعة الآن مليئة بأشخاص فظيعين، يقومون بأشياء فظيعة، لأسباب جشعة، لكن هذا المسلسل رائع، ومليء بالعواطف".

Image

انتهاء تصوير الموسم الأخير من Stranger Things

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، رسميا عن انتهاء تصوير الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things.

وكشفت الشبكة الرقمية الشهيرة، أن الموسم الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things، سيعرض على الشاشة عام 2025.

الجريدة الرسمية