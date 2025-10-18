رسالة ميلي بوبي براون لأبطال مسلسل STRANGER THINGS قبل عرض الموسم الأخير

Stranger Things ، وجهت الممثلة البريطانية الشابة ميلي بوبي براون، رسالة لزملائها أبطال مسلسل STRANGER THINGS. قبل أيام من عرض الموسم الخامس والأخير من المسلسل.

ونشرت ميلي بوبي، صورا لأبطال مسلسل STRANGER THINGS، عبر خاصية الاستوري، بموقع إنستجرام وأرفقتها بتعليق:"أحبكم كثيرًا، شكرًا لكم لأنكم من الأشخاص المفضلين لدي".

عناوين حلقات الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسل STRANGER THINGS

شبكة البث الرقمي نتفليكس، تعلن عن عناوين حلقات الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسلها الأخير STRANGER THINGS، والمقرر عرضه في 26 نوفمبر المقبل.

وجاءت عناوين الحلقات الجديدة كالتالي:ـ

Episode 1 - The Crawl

Episode 2 - The Vanishing of ***** Wheeler

Episode 3 - The Turbow Trap

Episode 4 - Sorcerer

خطة نتفليكس لعرض الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

واعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم نتفليكس، تفاصيل خطة عرضها للموسم الخامس والأخير من مسلسل STRANGER THINGS.

وذكرت نتفليكس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS، سيعرض على ثلاثة أقسام، القسم الأول بتاريخ 26 نوفمبر، والقسم الثاني بتاريخ 25 ديسمبر، علي أن تعرض الحلقة الأخيرة بتاريخ 31 ديسمبر.

فرانك دارابونت يكشف سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات مسلسل STRANGER THINGS

فيما كشف المخرج الشهير، فرانك دارابونت، عن سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات الموسم الخامس من مسلسل STRANGER THINGS.

وقال فرانك في تصريحات صحفية،: "أنا وزوجتي نحب هذا المسلسل، الصناعة الآن مليئة بأشخاص فظيعين، يقومون بأشياء فظيعة، لأسباب جشعة، لكن هذا المسلسل رائع، ومليء بالعواطف".

انتهاء تصوير الموسم الأخير من Stranger Things

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، رسميا عن انتهاء تصوير الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things.

وكشفت الشبكة الرقمية الشهيرة، أن الموسم الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things، سيعرض على الشاشة عام 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.