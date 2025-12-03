أخبار الفن اليوم: حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بالسرطان.. ومعرض القاهرة الدولي للكتاب يعلن شعار الدورة 57.. موعد ومكان عزاء المخرج علي سيد الأهل.. لحظات مؤثرة بتكريم خالد جلال
شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الأحداث الفنية والتي منها:
تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026
أعلنت إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية فتح باب التقديم للمشاركة في الدورة التاسعة عشرة من معرض أجندة 2026، والذي ينطلق هذا العام تحت شعار "متر × متر.. مساحة حرة للإبداع".
أبرز 3 شائعات في حياة جارة القمر، هل تعرضت فيروز للإفلاس؟
رد فريد بو سعيد، نقيب المهن الموسيقية اللبناني علي تعرض النجمة اللبنانية فيروز لأزمة مالية كبيرة واستقرارها في شقة إسكان على نفقة الدولة.
الحكم بالسجن على بطل فيلم Supergirl ماتياس شونارتس
أصدرت محكمة مدينة بيرينجن البلجيكية، حكمًا غيابيًّا على الممثل ماتياس شونارتس، بطل فيلم Supergirl، بالسجن لمدة ستة أشهر، ومنعه من القيادة لمدة عام، وغرامة قدرها 4000 يورو.
احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ
في إطار الاحتفاء بالأديب العالمي نجيب محفوظ، شخصية العام لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، تطلق الهيئة المصرية العامة للكتاب بالشراكة مع "البحث العلمي للاستثمار" الراعية للمشروع الوطني للقراءة مسابقة "عالم نجيب محفوظ" الموجهة للمواهب الفنية الشابة، بهدف تعزيز ثقافة القراءة وربط الأدب المصري بالفنون البصرية.
بكلمات نجيب محفوظ، معرض القاهرة الدولي للكتاب يعلن شعار الدورة 57
أعلن الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن الشعار الرسمي للدورة السابعة والخمسين للمعرض، والذي جاء هذا العام حاملًا عبارة الأديب العالمي نجيب محفوظ: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا».
تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد
كشفت حساب مؤسسة الفهد للإنتاج الفني عن تطورات الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد، وذلك من خلال خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، حيث نشرت تصريحات إعلامية لمدير أعمالها يوسف غيث.
عمرو مصطفى احتفى بحصول "خطفوني" على جائزة الأفضل، هذه أسباب نجاحها الكبير
احتفى الفنان والملحن عمرو مصطفى بحصول أغنية “خطفوني” على جائزة أفضل أغنية، وذلك في حفل جوائز الميما.
عرض أول لفيلم «32B – مشاكل داخلية» بمهرجان قرطاج السينمائي الدولي
يستعد الفيلم القصير "32B - مشاكل داخلية" لعرضه الأول في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي، حاملًا قصة إنسانية دافئة يقودها كل من محمد ممدوح، هنا شيحة، أحمد داش، جيسيكا حسام الدين، وجهاد حسام الدين.
معتزة عبد الصبور: خالد النبوي الابن البار لكل من سبقوه
كتبت الفنانة معتزة عبد الصبور منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” تشكر من خلالها الفنان خالد النبوي على إهدائها كتابات الأديب خيري شلبي عن والدها الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، واصفة إياه بالثروة القومية والابن البار لفناني مصر العظماء.
طارق الشناوي: عدد كبير من الفنانين يجب أن يختفوا عن المشهد
أكد طارق الشناوي الناقد الفني أن الأعمال الفنية التي تم عرضها لمواجهة قضايا المجتمع بطريقة مباشرة فشلت.
"الناشرين المصريين" يكشف كواليس مفاوضات أسعار معرض القاهرة للكتاب
أصدر مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة فريد زهران، بيانا رسميا موجه لأعضاء الجمعية العمومية، لكشف ملابسات الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، موضحًا موقف الاتحاد من الزيادات السعرية للأجنحة، وتطورات ملف الرعاية.
أبطال "قبل وبعد" يضعون اللمسات النهائية على شخصيات المسلسل قبل بدء التصوير
اجتمع اليوم أبطال مسلسل “قبل وبعد” لـمي عز الدين، مع المخرج مرقص عادل لوضع اللمسات النهائية على شخصيات المسلسل قبل البدء في تصويره.
طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل سنجل ماذر فاذر (صور)
طرحت منصة شاهد البوسترات الفردية لمسلسل سنجل ماذر فاذر وفي مقدمتها البوسترات الخاصة بالفنانة ريهام عبد الغفور والفنان شريف سلامة أبطال العمل، وذلك في إطار الترويج للعمل قبل طرحه قريبا.
سامح حسين يعلق على شائعات تعيينه بجامعة حلوان: أنا مسامح
تصدر الفنان سامح حسين خلال الأيام القليلة الماضية “ترند” وسائل التواصل الاجتماعي عقب ظهور أنباء مغلوطة حول تعيينه بهيئة تدريس جامعة حلوان، والتي أدت إلى جدل واسع بين رواد السوشيال ميديا.
موعد ومكان عزاء المخرج علي سيد الأهل
أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن موعد ومكان عزاء المخرج علي سيد الأهل الذي رحل ظهر الإثنين الموافق 1 ديسمبر عن 63 عاما بعد صراع مع المرض.
ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها للزواج في برنامج مني الشاذلي (فيديو)
ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز في برومو حلقتها مع الاعلامية مني الشاذلي، والتي من المقرر إذاعتها يومي الخميس والجمعة من الأسبوع القادم في برنامجها المذاع على قناة “ON”.
وزير الثقافة يكرم المخرج خالد جلال بالمسرح القومي
كرم منذ قليل، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، المخرج خالد جلال عضو مجلس الشيوخ، والرئيس السابق لقطاع المسرح بوزارة الثقافة، وذلك خلال الاحتفالية التي يقيمها قطاع المسرح على خشبة المسرح القومي بالعتبة.
عمرو دياب في الصدارة، سبوتيفاي تكشف عن الفنانين الأكثر استماعًا في 2025
كشفت منصة سبوتيفاي عن أكثر 10 فنانين استماعًا في مصر لعام 2025، والتي تعلن عنها المنصة كل عام مع بداية شهر ديسمبر.
تسبب في بكائه، شاهد تعليق عضو لجنة تحكيم "ذا فويس" لمتسابق يمني
بكى متسابق برنامج " ذا فويس"، المذاع على فضائية “إم بى سي مصر2”، أحمد العوادي من اليمن بعد سماعه تعليق ناصيف زيتون، عضو لجنة التحكيم، والذي قال له: "الفنان أحمد العوادي".
لم يتمالك دموعه، لحظات مؤثرة خلال تكريم خالد جلال بالمسرح القومي (فيديو)
عبر المخرج خالد جلال عن سعادته بتكريمه من وزارة الثقافة من خلال قطاع المسرح والذي ترأسه خلال السنوات الماضية، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت على خشبة المسرح القومي بالعتبة.
حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب
نشر الفنان حلمي عبد الباقي فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله ملابسات بعض ما تم تداوله مؤخرًا.
حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بالسرطان
نشر الفنان حلمي عبد الباقي فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلالها ملابسات بعض ما تم تداوله مؤخرًا وخلاله عرض فيديو للفنان ناصر صقر.
