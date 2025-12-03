أخبار الفن اليوم: حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بالسرطان.. ومعرض القاهرة الدولي للكتاب يعلن شعار الدورة 57.. موعد ومكان عزاء المخرج علي سيد الأهل.. لحظات مؤثرة بتكريم خالد جلال

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الأحداث الفنية والتي منها:

أعلنت إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية فتح باب التقديم للمشاركة في الدورة التاسعة عشرة من معرض أجندة 2026، والذي ينطلق هذا العام تحت شعار "متر × متر.. مساحة حرة للإبداع".

رد فريد بو سعيد، نقيب المهن الموسيقية اللبناني علي تعرض النجمة اللبنانية فيروز لأزمة مالية كبيرة واستقرارها في شقة إسكان على نفقة الدولة.

أصدرت محكمة مدينة بيرينجن البلجيكية، حكمًا غيابيًّا على الممثل ماتياس شونارتس، بطل فيلم Supergirl، بالسجن لمدة ستة أشهر، ومنعه من القيادة لمدة عام، وغرامة قدرها 4000 يورو.

في إطار الاحتفاء بالأديب العالمي نجيب محفوظ، شخصية العام لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، تطلق الهيئة المصرية العامة للكتاب بالشراكة مع "البحث العلمي للاستثمار" الراعية للمشروع الوطني للقراءة مسابقة "عالم نجيب محفوظ" الموجهة للمواهب الفنية الشابة، بهدف تعزيز ثقافة القراءة وربط الأدب المصري بالفنون البصرية.

أعلن الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن الشعار الرسمي للدورة السابعة والخمسين للمعرض، والذي جاء هذا العام حاملًا عبارة الأديب العالمي نجيب محفوظ: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا».

كشفت حساب مؤسسة الفهد للإنتاج الفني عن تطورات الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد، وذلك من خلال خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، حيث نشرت تصريحات إعلامية لمدير أعمالها يوسف غيث.

احتفى الفنان والملحن عمرو مصطفى بحصول أغنية “خطفوني” على جائزة أفضل أغنية، وذلك في حفل جوائز الميما.

يستعد الفيلم القصير "32B - مشاكل داخلية" لعرضه الأول في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي، حاملًا قصة إنسانية دافئة يقودها كل من محمد ممدوح، هنا شيحة، أحمد داش، جيسيكا حسام الدين، وجهاد حسام الدين.

كتبت الفنانة معتزة عبد الصبور منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” تشكر من خلالها الفنان خالد النبوي على إهدائها كتابات الأديب خيري شلبي عن والدها الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، واصفة إياه بالثروة القومية والابن البار لفناني مصر العظماء.

أكد طارق الشناوي الناقد الفني أن الأعمال الفنية التي تم عرضها لمواجهة قضايا المجتمع بطريقة مباشرة فشلت.

أصدر مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة فريد زهران، بيانا رسميا موجه لأعضاء الجمعية العمومية، لكشف ملابسات الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، موضحًا موقف الاتحاد من الزيادات السعرية للأجنحة، وتطورات ملف الرعاية.

اجتمع اليوم أبطال مسلسل “قبل وبعد” لـمي عز الدين، مع المخرج مرقص عادل لوضع اللمسات النهائية على شخصيات المسلسل قبل البدء في تصويره.

طرحت منصة شاهد البوسترات الفردية لمسلسل سنجل ماذر فاذر وفي مقدمتها البوسترات الخاصة بالفنانة ريهام عبد الغفور والفنان شريف سلامة أبطال العمل، وذلك في إطار الترويج للعمل قبل طرحه قريبا.

تصدر الفنان سامح حسين خلال الأيام القليلة الماضية “ترند” وسائل التواصل الاجتماعي عقب ظهور أنباء مغلوطة حول تعيينه بهيئة تدريس جامعة حلوان، والتي أدت إلى جدل واسع بين رواد السوشيال ميديا.

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن موعد ومكان عزاء المخرج علي سيد الأهل الذي رحل ظهر الإثنين الموافق 1 ديسمبر عن 63 عاما بعد صراع مع المرض.

ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز في برومو حلقتها مع الاعلامية مني الشاذلي، والتي من المقرر إذاعتها يومي الخميس والجمعة من الأسبوع القادم في برنامجها المذاع على قناة “ON”.

كرم منذ قليل، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، المخرج خالد جلال عضو مجلس الشيوخ، والرئيس السابق لقطاع المسرح بوزارة الثقافة، وذلك خلال الاحتفالية التي يقيمها قطاع المسرح على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

كشفت منصة سبوتيفاي عن أكثر 10 فنانين استماعًا في مصر لعام 2025، والتي تعلن عنها المنصة كل عام مع بداية شهر ديسمبر.

بكى متسابق برنامج " ذا فويس"، المذاع على فضائية “إم بى سي مصر2”، أحمد العوادي من اليمن بعد سماعه تعليق ناصيف زيتون ، عضو لجنة التحكيم، والذي قال له: "الفنان أحمد العوادي".

عبر المخرج خالد جلال عن سعادته بتكريمه من وزارة الثقافة من خلال قطاع المسرح والذي ترأسه خلال السنوات الماضية، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

نشر الفنان حلمي عبد الباقي فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله ملابسات بعض ما تم تداوله مؤخرًا.

نشر الفنان حلمي عبد الباقي فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلالها ملابسات بعض ما تم تداوله مؤخرًا وخلاله عرض فيديو للفنان ناصر صقر.

