ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها للزواج في برنامج مني الشاذلي (فيديو)

ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز في برومو حلقتها مع الاعلامية مني الشاذلي، والتي من المقرر إذاعتها يومي الخميس والجمعة من الأسبوع القادم في برنامجها المذاع على قناة “ON”.

وأظهر البرومو مقتطفات من حديث ياسمين مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث ذكرت الممثلة عن نيتها للزواج، مؤكدة أنها حتى وإن قررت الزواج مرة أخرى لن تظهر نفس الأشياء التي سبق وأظهرتها في علاقتها السابقة.

وأضافت عبد العزيز: “أوحش حاجة إنك تتجرحي، مقدرش أقعد في حياة أنا مش مبسوطة فيها علشان الناس هتشمت، ميشمتوا!”، مؤكدة شعورها بالندم على الكثير من الأشياء، فأوضحت: “كنت بسأل نفسي هو أنا إزاي سكت على حاجة زي كده”.

وننسي اللي كان

ومؤخرا بدأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان كريم فهمي تصوير أول مشاهدهما في مسلسل “وننسي اللى كان”، واحتفل صناع العمل بتقطيع التورتة.

ويشارك الفنان خالد سرحان ضمن أحداث مسلسل “وننسى اللي كان” الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويلعب خلال أحداث العمل دور صديقها، ولكنه يتورط معها في إحدى القضايا.

وقرر القائمون على مسلسل “وننسى اللي كان” الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، عرض العمل خلال السباق الرمضاني 2026، في 30 حلقة.

وروجت الفنانة ياسمين عبد العزيز لمسلسلها الجديد المقرر طرحه بالموسم الرمضاني المقبل 2026.

مسلسل وننسى اللي كان

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة من سكريبت مسلسلها “ وننسى اللي كان”، وأرفقتها بتعليق: “بإذن الله على قنوات Mbc إن شاء الله”.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وبتوقيع المخرج محمد الجبيري.

