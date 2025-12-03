أبرز 3 شائعات في حياة جارة القمر، هل تعرضت فيروز للإفلاس؟

18 حجم الخط

رد فريد بو سعيد، نقيب المهن الموسيقية اللبناني علي تعرض النجمة اللبنانية فيروز لأزمة مالية كبيرة واستقرارها في شقة إسكان على نفقة الدولة.

حقيقة تعرض فيروز لأزمة صحية

وقال فريد بو سعيد في تصريح خاص لـ فيتو: “هذا افتراء على السيدة فيروز كل الأخبار التي زعمت ذلك ليس لها أساس من الصحة وكله كذب مش مظبوط هذا الكلام مطلقا”.

وأضاف:" مع الأسف كل يوم تخرج شائعات ولا نعلم مصدرها ومجهولة، تسعى للترافيك".

وتطارد الشائعات الفنانة فيروز جارة القمر، ولكن هذه المرة انطلقت الشائعة حول إفلاسها وعدم امتلاكها أي شىء، وأنها تسكن في شقة تابعة للإسكان اللبناني.

والتزمت جارة القمر الصمت، كرد منها على أن مثل هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.

وخرجت الإعلامية نضال الأحمدية في تصريحات إعلامية تؤكد أن كل ما نسب إليها في هذا السياق، من أن جارة القمر ليس لديها مال كي تشتري منزلًا لم يصدر عنها نهائيا.

وتعد فيروز واحدة من النجمات اللتان يهتم الجمهور بها، خاصة أنها نادرة الظهور الإعلامي وتحب الخصوصية بشكل كبيرا، الأمر الذي جعلها عرضة للشائعات

ومن أشهر الشائعات التي خرجت عن فيروز هي شائعة وفاتها في عام 2020، حيث أنتشرت أنباء تزعم ذلك ولكن سرعان ما نفت ابنتها ريما

وانتشرت ايضا شائعة في وقت سابق بأن فيروز لا احب الطهور بسبب زواجها السري، ولكن في الواقع لا يوجد دليل قاطع يؤكد هذه الشائعة حيث أن فيروز مرة واحدة مع الملحن عاصي الرحباني ولم تتزوج بعد وفاته.

ومن أبرز الشائعات التي خرجت على فيروز هو شائعة عن حبها للمال وسبعها دائما للمكاسب الشخصية بسبب مقال في إحدى المجلات، الأمر الذي فجر الغضب الجمهور، مؤكدين أن هذا يعد تجريح إلي تاريخها، الغريب في الأمر أن الواقع يعكس ما قال عن فيروز نظرا لندرة حفلاتها وقلة ظهورها

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، قرر تكريم اسم النجمة الكبيرة الراحلة فيروز في الدورة الحادية والأربعين للمهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2025.

وفيروز عرفت بلقب الصغيرة اسمها الحقيقي بيروز آرتين كالفيان 1942، 2016، وهي واحدة من أبرز أيقونات الطفولة في تاريخ السينما المصرية والعربية، اكتشفها الموسيقار إلياس مؤدب في حفل حضره الملك فاروق، وقدّمها إلى النجم أنور وجدي، الذي أطلق عليها اسم فيروز لتبدأ معه رحلة فنية مميزة وهي في السابعة من عمرها بفيلم ياسمين 1950.

سطعت فيروز في مجموعة من الأعمال الخالدة، من بينها، فيروز هانم الذي عُرض عام 1951 ودهب 1953، كما شاركت في عدة أفلام مع النجم إسماعيل ياسين مثل إسماعيل ياسين طرزان، أسست مع والدها شركة لإنتاج الأفلام وقدّمت من خلالها الحرمان وعصافير الجنة.

ورغم اعتزالها المبكر، بقيت أعمالها محفورة في وجدان الجمهور، حتى لقّبها النقاد والجمهور بـ شيرلي تمبل المصرية، لبراءتها وخفة ظلها، وقد حصلت خلال مسيرتها على عدد من الجوائز، من أبرزها تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2001.

