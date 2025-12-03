الحكم بالسجن على بطل فيلم Supergirl ماتياس شونارتس

18 حجم الخط

أصدرت محكمة مدينة بيرينجن البلجيكية، حكمًا غيابيًّا على الممثل ماتياس شونارتس، بطل فيلم Supergirl، بالسجن لمدة ستة أشهر، ومنعه من القيادة لمدة عام، وغرامة قدرها 4000 يورو.

تفاصيل الحكم بسجن بطل فيلم Supergirl

ويتعلق الحكم على الممثل ماتياس شونارتس، بقضيتين في أبريل 2024، حيث ضُبط الممثل البلجيكي، وهو يقود دراجة نارية بدون رخصة سارية.

وأُوقفت الشرطة شونارتس، يومي 5 و21 أبريل 2024، في بيلت أثناء قيادته دراجة نارية، على الرغم من منعه من القيادة، منذ إدانته في 29 سبتمبر 2021، وطُلب منه الخضوع لامتحانات تصحيحية قبل استعادة رخصته، لكنه لم يفعل، وقد حجزت السلطات رخصته منذ يناير 2023.

وأثبتت المحكمة ثلاث جرائم علي ماتياس شونارتس، وهي، القيادة مرتين بدون رخصة سارية، وعدم تقديم شهادة تأمين في 5 أبريل، إلى جانب الحكم بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 4000 يورو، فرضت المحكمة حظرًا جديدًا على القيادة لمدة عام، قبل السماح له بالقيادة مجددًا، كما يجب على شونارتس اجتياز اختبارات قيادة نظرية وعملية، بالإضافة إلى تقييمات طبية ونفسية.

تصريحات المحكمة حول سجن ماتياس شونارتس

وصرح المتحدث باسم المحكمة، لوك دي كلير، بأن احتمالات سجن شونارتس تكاد تكون معدومة، فبموجب التشريع الحالي، لن يُنفذ حكم السجن، وليس للقضاء رأي في إمكانية وضع علامة على كاحل الممثل، كما يمكنه تقديم اعتراض ثم استئناف الحكم.

وأُدين شونارتس في محكمة الشرطة إحدى عشرة مرة في الماضي، ووفقًا لـ كلير، اعتبرت المحكمة ذلك ظرفًا مشددًا، وقال إنه عندما تفشل الإجراءات السابقة، فإن الإشارة الصارمة ضرورية لحماية المجتمع ومنع العودة إلى الإجرام.

كما كشف كلير، أن يوم ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥، أوقفت الشرطة الممثل مرة أخرى، ولم يكن بحوزته رخصة قيادة، ورفض الخضوع لاختبار التنفس، وتصرف بعدوانية عندما سُحبت سيارته، ليحتُجز إداريًا لعدة ساعات، ثم أُفرج عنه.

ويلعب ماتياس شونارتس، دور كريم الشرير الرئيسي في فيلم Supergirl.

جيمس جان عن اختيار ميلي ألكوك لأداء دور Supergirl: أفضل اختيار قمت به في حياتي

في سياق متصل، كشف رئيس شركة دي سي، والمخرج جيمس جان، إن اختيار الممثلة الشابة ميلي ألكوك لأداء دور Supergirl كان قرارا صائبا للغاية.

وقال جيمس في تصريحات إعلامية: "اختيار ميلي ألكوك كان أفضل اختيار قمت به في حياتي..أعتقد أنها مذهلة للغاية في فيلم Supergirl".

فيما ذكر تقرير لمجلة Forbes، أن ميزانية فيلم "Supergirl"، بلغت حوالي 200 مليون دولار.

أول صور رسمية لـ ميلي آلكوك في شخصية Supergirl

ونشر الحساب الرسمي لشركة DC، على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، أول صور رسمية للممثلة الشابة ميلي آلكوك، بشخصية Supergirl.

وأظهرت الصور ميلي آلكوك، في كواليس تصوير فيلم SUPERMAN، الذي عرض مؤخرا في السينما، وشهد الظهور الأول لشخصية Supergirl.

وأعلنت شركة DC بشكل رسمي، عن تغيير عنوان فيلمها المرتقب Supergirl: Woman of Tomorrow إلى Supergirl فقط.

كما أعلنت شركة دي سي، عن الانتهاء رسميا من تصوير مشاهد فيلم Supergirl، مشيرة أن تصوير الفيلم بالكامل انتهى في شهر مايو الماضي.

فيما قررت شركة الإنتاج الشهيرة، أن يُعرض الفيلم في صالات السينما، بتاريخ 26 يونيو 2026.

جيمس جان عن اختياره لـ ميلي آلكوك في دور Supergirl: ممثلة شابة وموهوبة

وكشف المخرج، جيمس جان، عن سبب اختياره للممثلة الشابة، ميلي آلكوك، لتجسيد دور Supergirl، في عالم DC.

وقال جيمس جان في تصريحات صحفية: “ميلي ممثلة شابة، وموهوبة، وأنا متحمس جدًا لكونها جزء من عالم DCU، نعم لقد شاهدتها لأول مرة في HOTD، لكني ذُهلت عند رؤيتها في تجارب الأداء الخاصة بسوبرجيرل، جسدت ميلي شخصية، كارا بشكل مطابق لخيال توم كينغ، وبيلكيس إيفلي، وآنا نوجيرا.. انها الاختيار الصحيح لذلك الدور”.

وكشفت الاستديوهات السينمائية، أن أول ظهور لـ ميلي آلكوك، سيكون ضمن أحداث فيلم Superman.

