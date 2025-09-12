آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد

أصدر المكتب الإعلامي للفنانة الكويتية حياة الفهد بيانا بشأن وضعها الصحي وذلك بعد انتشار أنباء مغلوطة في الساعات الماضية.

تطورات الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد

وأكد البيان أن حياة الفهد ما زالت في غرفة العناية المركزة بالكويت ولم تسافر إلى لندن كما أشيع في الساعات الماضية.

وما زالت الفنانة الكويتية حياة الفهد، تعاني من تبعات إصابتها بجلطة في المخ، حيث ترقد حاليًا بأحد المستشفيات بالكويت، تحت متابعة طبية دقيقة.

وشارك حساب الفنانة حياة الفهد على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة للنجمة الأحد الماضي، مرفقًا بدعاء "اللهم لطفك وشفاءك لكل مريض ينتظر منك الفرج".

وكتب حساب مؤسسة الفهد للإنتاج الفني على الصورة: بسم الله الرحمن الرحيم.. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ.. صدق الله العظيم.

وأضاف: نسألكم الدعاء وتمنياتنا بالشفاء العاجل لأمنا الغالية حياة الفهد.

آخر أعمال حياة الفهد

وكانت حياة عزت سبب غيابها عن الموسم الدرامي الرمضاني، إلى عدم جاهزية شركة الإنتاج لتصوير العمل الذي كان من المقرر أن تشارك فيه، لافتة إلى أنها غير حزينة على غيابها وستعود لتقدم أعمالًا مهمة بعد رمضان.

أما آخر أعمالها فكان مسلسل "قرة عينيك" الذي عرض العام الماضي، ولعبت بطولته إلى جانب كل من بثينة الرئيسي، وسعاد علي، وعبد العزيز آل نصار، وشيماء علي، ومحمد الدوسري، وجسدت خلاله دور "كلثم" التي تتعرض للسجن لمدة 25 عام ظلمًا، ثم تخرج من السجن وتحاول التواصل مع بناتها اللواتي يرفضن ذلك، فتسعى خلال الأحداث إلى إعادة لم شمل العائلة.

