حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب

نشر الفنان حلمي عبد الباقي فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله ملابسات بعض ما تم تداوله مؤخرًا.

أعرب عبد الباقي عن تردده في نشر هذا الفيديو، مؤكدًا: "ترددت كثيرا في عمل هذا الفيديو، لكن بعد ما حدث في البث الأخير لنقابة المهن الموسيقية، صممت أني أعمل الفيديو ده لاستبيان الحقيقة وليس دفاعًا عن نفسي".

عبد الباقي يرد على تصريحات مصطفى كامل

وأكد عبد الباقي وقوع نقاش حاد بينه وبين النقيب مصطفي كامل وأحد موظفي النقابة منذ سنوات عديدة بشأن تكاليف علاج بعض الأعضاء، مشددا على أن ما حدث كان لتوضيح الحقيقة، وأكد دوره كوكيل للنقابة بصفته همزة الوصل بين النقابة والموسيقيين، وأنه الأكثر اتصالا بالنقيب لإبلاغه بسوء حالة بعض الأعضاء الذين لا يسمح وضعهم بالانتظار للعرض على المجلس.

أوضح عبد الباقي أنه في أحيان أخرى، يقوم النقيب الفنان مصطفى كامل بإجراء اتصال هاتفي ليبلغه بأن الإيرادات جيدة، ثم يقوم الوكيل بأخذ خطاب والتوجه به إلى المستشفى أو إلى الفنان الذي يحتاج المساعدة.

وأعرب عبد الباقي عن غضبه الشديد من تصريحات النقيب مصطفي كامل في مداخلة تلفزيونية، قال فيها: "أنا كل ما أكلم الوكيل يقول لي معرفش حاجة"، موضحًا أن مصطفى كامل لا يأتي في العديد من الأوقات إلى مقر النقابة، متسائلًا: "النقابة بقى بتمشي إزاي؟ شيطاني؟ كل المشكلات اللي بتتحل دي كانت بتمشي لوحدها؟"

حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وما يحدث نية مبيتة

وشدد الوكيل على التزامه بالعمل، مؤكدًا: "الكل يعلم وعلى رأسهم المجلس، أنا أول واحد بييجي في ميعاده وآخر واحد بيمشي من النقابة، وكل الجمعية العمومية تشهد بده"، وأضاف: "أعتقد أن الموضوع فيه ذبح بدون أي معنى، لا يوجد أحد يستطيع هدم النقابة ولا داعي لكل هذه الهتافات".

وأكد عبد الباقي أنه لم يُتهم بسرقة أو رشوة أو استغلال نفوذ، وأنه يتحمل المسؤولية كاملة، مشددًا على أنه لا يقوم بأي شيء دون علم النقابة، مشددًا أن ما يحدث الآن هو "نية مبيتة"، حيث تم الإعداد لما يقال ويشاع حاليًا منذ وقت طويل، وأنه بريء من كل ما يحدث.

وفي ختام حديثه، دعا عبد الباقي النقيب إلى وضع يده على المصحف والحلف بأنه يكذب حاليًا، وعندها سيوافق على أي عقاب، سواء الشطب أو غيره، فكل هذا لا يشكل فارقًا بالنسبة له، مؤكدًا أن الأهم هو "شكله وكرامته وشرف عائلته".

كما أكد عبد الباقي أنه لم يتلفظ بأي شتائم أو الفاظ خارجة، مشيرًا إلى وجود خبير أصوات يمكنه التمييز فيما إذا كان الكلام المتداول هو بالذكاء الاصطناعي (AI) أم لا.

