تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

يبحث العديد من عملاء بنك فيصل الإسلامي عن تفاصيل وقيمة العائد علي حسابات العملة الأجنبية.

وأوضح مسئولن بنك فيصل أن العائد ربع سنوى متميز يصل حاليًا إلى 4.5٪ سنويًا على مدخرات العملاء من (الدولار الأمريكي  – اليورو – الجنيه الإسترليني –  الريال السعودى) مع حسابات الاستثمار بالعملات الأجنبية من بنك فيصل الإسلامى المصرى بالإضافة لإمكانية السحب والإيداع في أي وقت.

وقال مسئولو بنك فيصل إن العائد متغير ويحتسب بناء على نتائج الأعمال الفعلية للبنك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ومن جانب آخر قال بنك فيصل إنه بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم وفى إطار فعاليات الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري يتم تقديم عدد من الخدمات البنكية بدون مصاريف إدارية من 1 حتى 15 ديسمبر 2025م.

وأوضح بنك فيصل أن قائمة الخدمات تشمل مايلي:

فتح الحسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى.

إصدار محفظة فيصل كاش مجانا

إصدار بطاقة الخصم المباشر ميزة مجانا

إتاحة كافة خدمات الإنترنت البنكي

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك فيصل عن تفاصيل الخدمات التي يقدمها الانترنت البنكي لهم.

وتشمل القائمة العديد من الخدمات التي يتم تقديمها العملاء بنك فيصل عبر الخطوات التالية:

- يقدم العميل طلب الاشتراك إلى أي فرع خاص بالبنك داخل الجمهورية.

٢- أو يقوم العميل بطباعة طلب الاشتراك والتعليمات من خلال تلك الصفحة، والتوقيع عليهما وإرسالهما بالبريد للفرع.

٣- التأكد من صحة البيانات وعنوان المراسلة حتى يتسنى لهم إرسال (اسم المستخدم، وكلمة المرور) إليكم

