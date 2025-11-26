الأربعاء 26 نوفمبر 2025
انهيار متسابقة "ذا فويس" بالبكاء على الهواء.. والسبب يفاجئ الجمهور (فيديو)

المتسابقة السورية
المتسابقة السورية راما، فيتو
 دخلت متسابقة برنامج “ذا فويس”، السورية راما يحيى القطلبي، فى نوبة بكاء شديدة بعدما فوجئت بأفراد أسرتها التى هجرتها فى سوريا، منذ 5 سنوات، ولم تراهم.


وقالت راما متسابقة "ذا فويس"، المذاع على فضائية "أم بى سى مصر": " أنا من سوريا، وعمري 30 عاما وأقيم فى لندن، والموسيقى انزرعت بداخلي، ومن واجبي أن اشاركها مع الناس".


وأضافت: " آخر 10 سنوات كانت من أصعب فترات حياتي وتجربة الهجرة تولد آلام لدى الإنسان، وأنا لم أر أسرتي منذ 5 سنوات".


وأوضحت: " وجود أهلي بجانبي سيؤثر على أدائي فى المسابقة، وهذا اليوم بالنسبة لى حلم وتحقق".


برنامج “ذا فويس” يذاع على فضائية "أم بى سى مصر"، كل يوم أربعاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، حيث يجتمع كل من أحمد سعد، رحمة رياض، وناصيف زيتون في مقاعد التدريب لاختيار «أحلى صوت» بين نخبة من المواهب العربية الشابة. 
 

